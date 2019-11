TV-Premieren und Serienhits im Dezember bei Sky

In der Weihnachtzeit können sich Sky-Kunden auf exklusive TV-Premieren und Serienhits freuen. So feiert die Hape-Kerkeling-Verfilmung „Der Junge muss an die frische Luft“ TV Premiere. Im Kinojahr 2018 war das der zweiterfolgreichste Film in Deutschland.

Dazu kommen noch die Premieren von „Mary Poppins‘ Rückkehr“ und die Komödie „100 Dinge“. Serienfans kommen mit der jeweils dritten Staffel „Victoria“ und „Die Medici – Herrscher von Florenz“ auf Sky 1 auf ihre Kosten.

Vor dem Start der neuen Staffel „Babylon Berlin“ gibt es auf Sky ab dem 24. Dezember noch einmal alle alten Folgen auf Abruf und auf Sky Atlantic und auf TNT Serie gibt es ab dem 23. Dezember den großen „Game of Thrones“-Marathon.

Neben den Premieren zeigt Sky auch die gerade neu gestarteten „Der Grinch“ und „Der Nussknacker und die vier Reiche“ sowie die weihnachtlichen Familienklassiker wie „Charlie und die Schokoladenfabrik“ und „Arthur Weihnachtsmann“.

Für alle Comedy-Fans zeigt Sky 1 ab dem 23. Dezember die Soloprogramme von Helene Bockhorst, Ingo Appelt, Benaissa Lamroubal, Olaf Schubert und Matze Knop.

22. Dezember

20.15 Uhr: „100 Dinge“ (Sky Cinema)

20.15 Uhr: „Solo: A Star Wars Story“ (Sky Cinema Best of 2019)

„Babylon Berlin“ Staffel 1 und 2 auf Abruf verfügbar

23. Dezember

10.20 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 1 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: „Comedy@Sky – Olaf Schubert Live!“ (Sky 1)

20.15 Uhr: „Victoria“ Staffel 3, Folgen 1+2 (Sky 1)

22.00 Uhr: „Die Medici – Herrscher von Florenz“ Staffel 3, Folgen 1+2 (Sky 1)

24. Dezember

10.15 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 2 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: „Comedy@Sky – Benaissa Lamroubal Live! “ (Sky 1)

20.15 Uhr: „Der Grinch“ (Sky Cinema Special)

20.15 Uhr: „Victoria“ Staffel 3, Folgen 3+4 (Sky 1)

22.00 Uhr: „Die Medici – Herrscher von Florenz“ Staffel 3, Folgen 3+4 (Sky 1)

25. Dezember

10.05 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 3 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: „Comedy@Sky – Helene Bockhorst Live! – Die fabelhafte Welt der Therapie“ (Sky 1)

20.15 Uhr: „Mary Poppins‘ Rückkehr“ ( Sky Cinema)

20.15 Uhr: „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise Extended Version“ (Sky Cinema Mittelerde)

20.15 Uhr: „Victoria“ Staffel 3, Folgen 5+6 (Sky 1)

22.00 Uhr: „Die Medici – Herrscher von Florenz“ Staffel 3, Folgen 5+6 (Sky 1)

26. Dezember

10.15 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 4 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: „Comedy@Sky – Ingo Appelt Live! – Echt Appelt!” (Sky 1)

20.15 Uhr: „Der Junge muss an die frische Luft“ (Sky Cinema)

20.15 Uhr: „Der Hobbit: Smaugs Einöde (Extended Version)“ (Sky Cinema Mittelerde)

20.15 Uhr: „Victoria“ Staffel 3, Folgen 7+8 (Sky 1)

22.00 Uhr: „Die Medici – Herrscher von Florenz“ Staffel 3, Folgen 7+8 (Sky 1)

27. Dezember

10.20 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 5 (Sky Atlantic)

18.05 Uhr: „Comedy@Sky – Matze Knop Live! – Willkommen in Matzeknopien” (Doppelfolge, Sky 1)

20.15 Uhr: „Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere (Extended Version)“ (Sky Cinema Mittelerde)

28. Dezember

10.20 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 6 (Sky Atlantic)

20.15 Uhr: „Der Herr der Ringe: Die Gefährten (Special Extended Version)“ (Sky Cinema Mittelerde)

29. Dezember

11.40 Uhr – 19.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 7 (Sky Atlantic)

12.55 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 8 (TNT Serie)

20.15 Uhr: „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ (Special Extended Version)“ (Sky Cinema Mittelerde)

30. Dezember

20.15 Uhr: „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Special Extended Version)“ (Sky Cinema Mittelerde)