TV-Tipp des Tages: „Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding“

Oliver Korittke, Ralf Richter, Dieter Krebs, Alexandra Neldel und Til Schweiger – Die Gangsterkomödie „Bang Boom Bang“ mit deutscher Starbesetzung läuft heute 20.15 Uhr im Free-TV.

Der Gelegenheitsgauner Keek (Oliver Korittke) lebt in Saus und Braus: Er verwettet bei Pferderennen all sein Geld, welches er vor einigen Jahren bei einem Raubüberfall erbeutet hat. Dem noch nicht genug, verspielt er auch den Anteil seines ehemaligen Komplizen Kalle (Ralf Richter), der bei der Tat verhaftet wurde und seitdem im Gefängnis sitzt. Unter der Bedingung, Kalles Anteil bis zu dessen Entlassung für ihn aufzubewahren, hat dieser seinen Partner damals nicht an die Polizei verraten. Keek nimmt das Leben jedoch unbeschwert und macht sich keinerlei Gedanken darüber, wie er Kalle eines Tages das Geld zurückzahlen soll, denn dessen Entlassung liegt noch in weiter Ferne.

„Bang Boom Bang“ heute auf RTL

Nachdem Kalle aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, steht er jedoch früher als erwartet vor Keeks Tür und verlangt seine Beute. Dieser ist vollkommen verzweifelt und ratlos, doch als er mitbekommt, dass sein durchgeknallter Freund Schlucke absichtlich in die Spedition seines Chefs eindringen soll, um die Versicherung zu betrügen, sieht Keek seine große Chance: Er plant zusammen mit Schlucke (Martin Semmelrogge), seinem besten Freund Andi (Markus Knüfken) und dem gewaltbereiten Ratte (Heinrich Giskes) den Einbruch in die Spedition, doch das Knacken des Tresors erweist sich schwieriger als zunächst gedacht und die Männer müssen sich auf einige Überraschungen gefasst machen…

„Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding“ – der deutsche Heist-Klassiker aus dem Jahre 1999 – läuft heute um 20.15 Uhr auf RTL.

Quelle: RTL

Bildquelle: Bang Boom Bang: RTL