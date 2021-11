„TV Total“ muss heute aus der Prime Time weichen

Anzeige

Das neue „TV Total“ mit Sebastian Pufpaff läuft erst seit wenigen Wochen – und zwar mittwochs um 20.15 Uhr. Nun kommt es heute anders – und Pufpaff darf erst später am Nippelboard spielen.

Nach umwerfenden Quoten für die erste Ausgabe von „TV Total“ seit 2015 sank das Zuschauerinteresse bei der zweiten Ausgabe bereits drastisch. Dass Raab-Nachfolger Sebastian Pufpaff heute erst später die versammelte TV-Landschaft veralbern darf, hat allerdings andere Gründe als Quote: Das hauseigene Duo Infernale, Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, konnte sich in der ersten Folge eines neuen Durchgangs von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen seinen Heimatsender behaupten. Wie üblich gewinnen die TV-Moderatoren 15 Minuten Sendezeit in der Prime Time, zu der am Mittwoch eigentlich das neugestartete „TV Total“ laufen soll.

Ist das neue „TV Total“ gut? Daran scheiden sich die Geister. Zur eher harschen Kritik von DF-Redakteur Richard W. Schaber geht es hier entlang.

„Joko & Klaas“ kapern die Prime Time von „TV Total“

Niemand weiß, was am heutigen Mittwochabend um 20.15 Uhr auf ProSieben passieren wird: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf siegen am Dienstagabend bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Arbeitgeber, als Gewinn überlässt ihnen ProSieben die beste Sendezeit am Mittwochabend. „TV total“ beginnt dadurch um 20.30 Uhr, „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ um 21.30 Uhr.

In den 15 Minuten dürfen Joko und Klaas tun, was sie wollen. Den Inhalt der Sendung, für den ausschließlich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich sind, bestimmen alleine sie. ProSieben bittet bereits nächsten Dienstag, um 20.15 Uhr zur Revanche in einer neuen Folge „Joko & Klaas gegen ProSieben“.

„Joko & Klaas LIVE“ – Mittwoch, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn