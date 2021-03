Udo Lindenberg spielt im „Tatort“ mit

Anzeige

Maria Furtwängler konnte prominente Verstärkung für den ersten „Tatort“ ihrer Produktionsfirma Atalante Film gewinnen. Udo Lindenberg übernimmt bei den Dreharbeiten unter der Regie von Detlev Buck im April eine Rolle.

Es ist das erste Mal, dass Furtwängler in Doppelfunktion als Kommissarin Lindholm und Produzentin in Aktion tritt. Der „Tatort“ entsteht ausnahmsweise in Hamburg. Diese Maßnahme basiert nicht nur auf Lindenbergs Lebensmittelpunkt, sondern kann auch aufgrund der momentanen Abstinenz von Ermittler-Kollege Til Schweiger vonstatten gehen, wie die 54-jährige Schauspielerin der „Bild“ gegenüber erklärte. Es ist nicht der erste Ortswechsel für die Figur der Ermittlerin Lindholm. Anno 2019 wurde sie von Hannover nach Göttingen versetzt.

Kult-Rocker Udo Lindenberg wird den Angaben Furtwänglers zufolge im Rahmen seines Auftritts im „Tatort“ auch das Mikro in die Hand nehmen und singen. Was inhaltlich außerdem noch in dem Detlev-Buck-„Tatort“ passieren wird, darüber hielt sich die langjährige TV-Kommissarin zunächst aber noch bedeckt. Nur so viel ließ sich Furtwängler von der „Bild“ entlocken: „Ich glaube, das wird ein sehr besonderer Film“. Die Dreharbeiten sollen im April beginnen. Produzenten sind Studio Hamburg und Atalante Film. Am 26. April wird aber noch der nächste Lindholm-Fall ohne Lindenberg im Ersten ausgestrahlt.

Die Doppelfunktion als Darstellerin und Produzentin füllt Maria Furtwängler übrigens auch in der Impro-Serie „Ausgebremst“ bei TNT Comedy aus. Die zweite Staffel startet am kommenden Samstag, um 18.35 Uhr.