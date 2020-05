Überraschungs-Programm für Thomas Gottschalk zum 70. live im ZDF

Eine Legende der deutschen Fernsehunterhaltung wird 70: Thomas Gottschalk feiert in seinen Geburtstag rein – doch wer zu Gast sein wird, weiß er selbst nur zum Teil.

„Happy Birthday, Thomas Gottschalk!“: In einer Live-Show am Sonntag, 17. Mai ab 22.15 Uhr im ZDF feiert Thomas Gottschalk mit einigen Gästen in seinen 70. Geburtstag rein. Zu Gast sind gute Freunde und prominente Wegbegleiter des Showmasters – doch welche das sind, erfährt Gottschalk erst zur Überraschung in der Sendung.

Die Überraschungsparty beleuchtet seine zahlreichen Facetten: Er ist ein großer Entertainer, Radiomacher und Schauspieler, er ist Familienmensch, leidenschaftlicher Kultur- und Musikliebhaber, ein Fashion-Victim und ein unterhaltsamer Gastgeber. Gemeinsam mit seinen Gratulanten blickt Thomas Gottschalk auf sein bewegtes Leben in der vorwiegend deutschen Fernsehlandschaft zurück.

Wegen der andauernden Einschränkungen aufgrund der Pandemie wird die Live-Sendung ohne Publikum und unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus und einer Risikominimierung entsprechen.