„Unter uns“-Star der ersten Stunde kehrt heute zurück

Ab diesem Dienstag können sich „Unter uns“-Fans über ein wohl nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback freuen. Ein Star der ersten Stunde ist zurück in der Schillerallee.

Schauspielerin Tatiani Katrantzi kehrt ab heute 17. Januar (Folge 7038) nach über 20 Jahren wieder zu der RTL-Soap zurück, bei der sie einst ihre Karriere begann. Als Jennifer Turner ist sie nun wieder länger bei „Unter uns“ zu sehen. Bereits von Folge 1 an spielte sie in über 900 Folgen von 1994 bis 1998 die gleiche Rolle. Jetzt freut sie sich auf die alten Freunde in der Schillerallee. Und sie kommt nicht alleine: Im wahrsten Sinne des Wortes ist sie auf den Hund gekommen.

„Unter uns“: Tatiani Katrantzi spielte bereits in Folge eins mit

Die Story: Chris Weigel (Jan Ammann) traut seinen Augen kaum als plötzlich seine alte Freundin Jenny vor ihm steht. Sie arbeitet für eine Tierschutzorganisation auf Kreta und hat Hund Tzatziki im Gepäck. Doch anstelle es sich bei seinem neuen Besitzer gemütlich zu machen, verfolgt der freche Vierbeiner seine ganz eigenen Pläne

Tatiani Katrantzi wurde 1974 in Athen geboren. Nach ihrem Engagement bei „Unter uns“ stand sie in vielen Serien und Filmen vor der Kamera, u. a. „Berlin, Berlin“ (ARD), „Hand aufs Herz“ (Sat.1), „Im Namen des Gesetzes“ (RTL), auch in Oscar Roehlers Kinokomödie „Suck my dick“ spielte sie mit.

10 Jahre lang war sie mit Oliver Petszokat, besser bekannt als Oli P., verheiratet, die Beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Quelle: RTL

Bildquelle: df-tatiani-katrantzi-unter-uns: RTL