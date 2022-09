US Open: Angelique Kerber kommentiert heute Frauen-Finale

Anzeige

Eurosport hat sich mit Angelique Kerber für die Übertragung des Frauen-Finales der US Open prominente Unterstützung gesichert.

Kerber, die das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres 2016 selbst gewann, kommentiert das Endspiel live im Free-TV bei Eurosport 1 und im Livestream bei discovery+ gemeinsam mit Eurosport-Expertin Barbara Rittner und Kommentator Matthias Stach.

Kerber erwartet ihr erstes Kind

Die ehemalige Nummer eins der Welt, die ihre Teilnahme an den US Open in diesem Jahr absagen musste, weil sie ihr erstes Kind erwartet, wird die Zuschauer schon vor dem Beginn des Matches in der Sendung „Matchball“ ab 21.30 Uhr zusammen mit Bundestrainerin Rittner und Moderator Stach auf die Partie einstimmen. Eine abschließende Analyse in der “Matchball”-Sendung im Anschluss an das Finale rundet Kerbers Besuch im Eurosport-Studio ab.

US-Open-Finale der Damen heute – der Herren Sonntagabend

Eurosport 1 überträgt das Finale der Frauen diesen Samstag, ab 22 Uhr. Das der Herren am morgigen Sonntag zur gleichen Sendezeit. Die Vorberichterstattung soll dann aber bereits ab 21 Uhr beginnen.

