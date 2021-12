„Verstehen Sie Spaß?“: Guido Cantz moderiert heute zum letzten Mal

Anzeige

Guido Cantz begrüßt am heutigen 18. Dezember zum letzten Mal die Zuschauer von „Verstehen Sie Spaß?“. Gäste der SWR Samstagabendshow sind unter anderem Francine Jordi, Jörg Pilawa, Isabel Varell, Andy Borg, Arabella Kiesbauer und Tahnee

In der 200. Sendung von „Verstehen Sie Spaß?“ zeigt Guido Cantz wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt am Vorabend des vierten Advent im Studio zahlreiche prominente Gäste – von denen manch einer hereingelegt wurde oder als Lockvogel unterwegs war. Guido Cantz, der die große SWR Samstagabendshow zum 60. Mal präsentiert, verabschiedet sich mit dieser Folge als Gastgeber von „Verstehen Sie Spaß?“ und wurde zum Finale selbst nochmal reingelegt. Das Erste und ORF übertragen die Sendung am heutigen 18. Dezember ab 20.15 Uhr.

Guido Cantz: Falle zum Abschied bei „Verstehen Sie Spaß?“

Dutzende Male hat er anderen einen Streich gespielt, doch diesmal ist Guido Cantz selbst an der Reihe: Gemeinsam mit Promi-Koch Steffen Henssler lockt ihn das Team von „Verstehen Sie Spaß?“ in die Falle. Dabei wirkt zunächst alles wie ein ganz normaler Auftritt in der Kochshow „Grill den Henssler“: Guido gibt am Herd alles und erwartet gespannt das kulinarische Urteil der prominenten Juroren Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach. Doch nicht allen wollen Cantz‘ Kreationen schmecken – und angesichts der Bewertung seiner Kochkünste fühlt er sich auf einmal regelrecht gegrillt. Am Ende warten auf Guido eine rekordverdächtig niedrige Punktzahl und ein unverhofftes Wiedersehen mit seinem Produktionsteam.

Darüber hinaus begrüßt Guido Cantz als Showacts bei „Verstehen Sie Spaß?“ diesmal das Magier-Duo Ehrlich Brothers, Santiano mit dem Titel „Wenn die Kälte kommt“ sowie Vanessa Mai mit ihrem Weihnachtstitel „Zuhause“.

Die bisherigen Folgen von „Verstehen Sie Spaß?“ mit Guido Cantz sind in der ARD-Mediathek zu finden.

