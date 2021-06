Viele neue Inhalte auf Sixx

Anzeige

Sixx hat sich die Free-TV-Rechte der achten Staffel von „The Real Housewives of Beverly Hills“ sowie über 600 Stunden zum Thema Renovierung und Innenausstattung gesichert.

Sixx, die sich laut einer Pressemitteilung selbst als „Frauensender Nummer eins“ sieht, will nach eigenen Informationen auf Wachstum im Online-Bereich setzen und das eigene digitale Angebot um weiteren Content „zum Nachbacken, Nachlesen, Nachshoppen“ erweitern. Senderchefin Ellen Koch betont in einer Pressemeldung, der Sender wolle dem Programm „einen Hauch mehr Glitz and Glam“ verpassen. Dazu wolle man „mehr Hundeerziehung, mehr Backmomente, mehr ‚Shop the Look‘-Vorschläge und mehr Home & Living.“

Neben der exklusiven 8. Staffel von „The Real Housewives of Beverly Hills“ ist eine Fortsetzung der Serie „Organize ’n Style“ in Planung – passend zu den im Online-Shop des Senders angebotenen Produkten zur Sendung. Es wird zusätzliche Web-Inhalte zum Back-Format „Sweet & Easy“ geben und eine sechste Staffel von „Der Welpentrainer“ sowie ein Spin-Off namesn „Trouble Teenies auf 4 Pfoten“.