Viele Sender übertragen heute Queen-Jubiläum

Anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. überschlagen sich die deutschen Fernsehsender mit Sondersendungen.

Queen-Fans können die Parade „Trooping the Colour“ am Donnerstag unter anderem bei 3sat verfolgen, die Sondersendung mit Live-Schaltung dauert von 10.15 Uhr bis 13.40 Uhr.

Bereits um 10 Uhr begann auf RTL ein ganzer Thementag. Dann läuft die Dokumentation „Elizabeth II. – Privat, wie nie zuvor“. Mitglieder der Königsfamilie, Freunde und Weggefährten kommen darin zu Wort. Um 11 Uhr geht es weiter mit einem „Exclusiv Spezial: Ein Leben für die Krone – Das Queen-Jubiläum“, in welchem die Militärparade zu sehen sein wird. Auch bei der anschließenden „Punkt 12“-Ausgabe liegt der Schwerpunkt auf dem Thronjubiläum.

RTL mit Thementag zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II., ZDF mit Themenwoche

Der Sender Welt berichtet von 10.45 bis 14 Uhr live von den Ereignissen in London. Zugeschaltet ist dann unter anderen die Adelsexpertin Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.

Das Erste hat von 11.30 Uhr bis 14.05 Uhr die Sondersendung „Zu Ehren der Königin“ im Programm. Auch N-TV überträgt unter anderem zwischen 12 Uhr und 13 Uhr die Geburtstagsparade.

Das ZDF hat in dieser Woche ein ganzes Jubiläumspaket geschnürt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) und zeigt unter anderem am Freitag live ab 12.10 Uhr den Dankgottesdienst aus der St Paul’s Cathedral in London.

Wacker und rüstig hält Queen Elizabeth auch noch nach 70 Jahre an der Spitze der britischen Königsfamilie Windsor. Foto: © RTL / Crux Productions

Bildquelle: df-queen-elizabeth-alt: RTL

df-queen-elizabeth-jung: RTL