Viele UHD-Dokus über Ostern bei HD Plus

Nach dem Sat.1-Filmabend auf UHD1 am Karfreitag (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) folgt ab heute eine ganze Reihe UHD-Dokus und Reportagen. Wiederum kommen die Inhalte aus dem Hause der Senderfamilie ProSiebenSat.1.

Diesen Samstagabend gibt es zum Beispiel zwei Folgen „Maschinen der Superlative“. Episode eins widmet sich ab 20.15 Uhr Jumbo Jets, während die zweite sich dem Thema Kraftwerke widmet. Im Anschluss an die UHD-Folgen der Kabel Eins Doku-Reihe folgt noch ein „Galileo Spezial“ mit dem Titel „Chinas Weg zur Weltmacht“, um 22 Uhr.

Die gleiche Reihenfolge – erst „Maschinen der Superlative“ und dann ein „Galileo-Spezial“ – ist auch an den Abenden des Ostersonn- und Montags auf dem Sendeplan von UHD1 vorgesehen. Diesmal geht es in den UHD-Dokus ab 20.15 Uhr zuerst um Bohrplattformen und Frachtflugzeuge. Später schließt sich eine Reportage über den südostasiatischen Stadtstaat Singapur daran an.

Am Montag folgen schließlich Episode fünf und sechs von „Maschinen der Superlative“ mit den Themen „Luftkissenboot“ und „Flugzeugträger“ (20.15 Uhr). In dem „Galileo Spezial“ vom Montag geht die letzten Tropfen Erdöl. Die Reportage widmet sich der Frage „Wie tickt die Welt, wenn kein Öl mehr fließt?“ ab 22 Uhr.

Weitere Informationen zum Programm auf UHD1 und anderen Sendern in UltraHD finden sich auf der Homepage von HD Plus.