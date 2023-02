Viermal Achtelfinale: „sportstudio UEFA Champions League“ im ZDF

Anzeige

Highlights, Analysen und Interviews vom Achtelfinale der UEFA Champions League bietet das ZDF viermal mittwochs um 23 Uhr.

Los geht es bei „sportstudio UEFA Champions League“ heute mit den Zusammenfassungen dieser Achtelfinal-Hinspiele: Borussia Dortmund – FC Chelsea sowie Club Brügge – Benfica Lissabon vom Mittwochabend sowie Paris St. Germain – Bayern München und AC Mailand – Tottenham Hotspurs vom Dienstagabend. Eine Woche später rücken die weiteren vier Hinspiele im Achtelfinale der Champions League in den Fokus: FC Liverpool – Real Madrid, Eintracht Frankfurt – SSC Neapel, RB Leipzig – Manchester City und Inter Mailand – FC Porto.

Heute Bayern und Dortmund als Zusammenfassung im ZDF

Von den Achtelfinal-Rückspielen berichtet die Königsklassen-Highlight-Sendung dann am Mittwoch, 8. März 2023, und am Mittwoch, 15. März 2023. Auch auf ZDFheute, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de sind mittwochs ab 23 Uhr die Highlights der Achtelfinal-Spieltage abrufbar.

Zum Auftakt der vier „sportstudio UEFA Champions-League“-Sendungen zu den Achtelfinale 2023 begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauer diesen Mittwoch (15. Februar), um 23 Uhr im ZDF, als Experte ist Hanno Balitsch dabei. Nachdem Bundesliga-Tabellenführer Bayern München schon am Vortag bei Paris St. Germain antritt, empfängt der Bundesliga-Dritte Borussia Dortmund am Mittwochabend um 21 Uhr im Achtelfinale den FC Chelsea, Champions-League-Sieger von 2021. Da der BVB in diesem Jahr noch ungeschlagen ist, geht das Team von Trainer Edin Terzic entsprechend selbstbewusst in die Begegnung mit dem Premiere-League-Club aus London, der in der Winterpause mit zahlreichen Spielereinkäufen auf sich aufmerksam gemacht hat. ZDF-Reporterin Claudia Neumann berichtet vom Achtelfinal-Hinspiel in Dortmund.

Die weiteren „sportstudio UEFA Champions League“-Sendungen zum Achtelfinale

Bei der nächsten Ausgabe am Mittwoch, 22. Februar, um 23 Uhr, ist Moderator Jochen Breyer im Einsatz, mit Martina Voss-Tecklenburg als Expertin im Studio. Die Bundestrainerin ist auch in den Sendungen am 8. und 15. März 2023, 23 Uhr, dabei, von denen die erste von Sven Voss und die zweite von Jochen Breyer moderiert wird.

