„Volksauto des Ostens“: Trabi-Doku heute im SWR

Anzeige

Im Osten gehätschelt, im Westen verspottet: Der Südwestrundfunk widmet sich heute in einer Reportage dem Trabi.

„Der Trabi – Volksauto des Ostens“ lässt Menschen zu Wort kommen, die auf den Trabanten schwören. Durch ihre Mithilfe genießt der Trabi heute immer noch einen gewissen Kultstatus. In der Reportage sollen außerdem Arbeiter und Entwickler auftreten, die das Presspappen-Vehikel damals verbessern wollten, aber nie durften. Oder auch Trabi-Enthusiasten, die das DDR-Fahrzeug auf dessen Rennqualitäten überprüfen.

Die Reportage gibt es heute von 16 bis 16.45 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Wer die Ausstrahlung verpasst hat oder nicht so lange warten will, kann den Film auch in der ARD Mediathek und auf dem Marktcheck-YouTube-Kanal streamen.