„Volles Haus“: Erneuter Moderatorenwechsel – Maffay zu Gast

Am Montag wird bei der Moderation von „Volles Haus“ erneut durchgewechselt. Zu Gast ist in dieser Woche unter anderem Peter Maffay.

In der vergangenen Woche wurde die Sat.1-Sendung von Chris Wackert und Britt Hagedorn moderiert, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Ab dem dritten April (Montag) übernehmen nun wieder Jochen Schropp und Jasmin Wagner täglich von 16 bis 19 Uhr die Moderation.

Darüber hinaus hat der Sender diverse Gäste für die neue Woche angekündigt. So wird am Montag der Musiker Peter Maffay bei „Volles Haus“ zu Gast sein, auf seine Karriere zurückblicken und über den 40. Geburtstag von Tabaluga sprechen.

Maren Gilzer und Menderes bei „Volles Haus“

Am Dienstag ist laut Senderinformationen der Notfallsanitäter Max Teipel in der Show zu sehen, um mit dem Publikum gemeinsam die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen aufzufrischen. Am Mittwoch begrüßen Jochen Schropp und Jasmin Wagner dann die ehemalige „Glücksrad-Fee“ Maren Gilzer im Sat.1-Programm. Zu ihr gesellt sich Enie van de Meiklokjes, die die prominenten Kandidaten für „Das große Promibacken – Osterspezial“ verkünden wird.

Für den Donnerstag kündigt Sat.1 „DSDS“-Urgestein und Dschungekönig Menderes an, der sein erstes eigenes Album vorstellen wird. Zudem verweist der Sender auf die Wochenserie „Promis im Hundeglück“ mit Jochen Bendel. In der ersten Ausgabe soll Julian F.M. Stöckel einen Hund aus dem Tierschutz suchen.

„Volles Haus“ läuft immer montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr live bei Sat.1 und auf Joyn.

Quelle: Sat.1

