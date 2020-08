Vox dreht Spin-Off-Serie über einen Autisten und eine Tourette-Patientin

Anzeige

Vox hat die Dreharbeiten für „Tonis Welt“ aufgenommen, einen Ableger der Dramedy-Serie „Club der roten Bänder“.

Niemand sollte sich dafür schämen, anders zu sein. Normalität ist nur eine Variable und in der neuen Vox-Dramedy-Serie „Tonis Welt“ wird Anderssein als der Durchschnitt auf eine liebevoll humorige Art thematisiert. Diese Woche hat Vox die Dreharbeiten für die acht Folgen des „Club der roten Bänder“-Spin-offs in und um Köln aufgenommen. In die Hauptrollen schlüpfen Ivo Kortlang („Club der roten Bänder“) als der Asperger-Autist Toni sowie Amber Bongard („Ostwind“) als Valerie, die das Tourette-Syndrom hat.

In „Tonis Welt“ sind Toni und Valerie seit über einem Jahr ein glückliches Paar. Doch als Valeries Oma stirbt, stehen die beiden jedoch vor einer großen Entscheidung: Sollen sie das renovierungsbedürftige Haus der Großmutter auf dem Dorf kaufen und dort ein neues Leben beginnen? Für den Autisten Toni ist das keine leichte Herausforderung: Er braucht feste, bekannte Strukturen in seinem Alltag und liebt die Gewohnheit – kann er da ein Leben ganz auf sich gestellt aushalten? Toni ist fest entschlossen, Valerie zu beweisen, dass er nicht nur der Mann für ein gemeinsames Haus, sondern für ein ganzes gemeinsames Leben ist. Die Dorfbewohner sind vom Einzug des ungewöhnlichen Paares jedoch alles andere als begeistert und in seinem neuen Job gerät Toni mit Dr. Alfred Schmieta (Armin Rohde) an den wohl miesepetrigstenen Chef der Welt…

Die Zuschauer kennen die beiden bereits aus der Erfolgsserie „Club der roten Bänder“, nun lernen sie Toni und Valerie auf ihrem holprigen Weg ins Erwachsenwerden neu kennen. Teil des Hauptcasts sind außerdem Grimme-Preis-Gewinner Armin Rohde („The Jungle Book“, „Nachtschicht“) und Kai Schumann („Heldt“, „Tatort“). Die Drehbücher von „Tonis Welt“ stammen aus der Feder von Elena Senft („Labaule & Erben“, „Ellas Baby“), produziert wird die Serie von Bantry Bay Productions unter der Regie von Regie führen Felix Ahrens („SOKO Potsdam“, „Die Pfefferkörner“) und Felix Binder („Club der roten Bänder“, „Freaks“, „Lerchenberg“). Ausgestrahlt wird „Tonis Welt“ bei Vox und ist kurz vorher auch auf TV Now abrufbar.