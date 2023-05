„Voxtours“ ist wieder da! Aber nicht bei Vox

Anzeige

Diesen Mittwoch feiert „Voxtours“ nach über zehn Jahren Abstinenz sein TV-Comeback: Jedoch nicht auf dem einstigen Haussender Vox, dafür aber mit Collien Ulmen-Fernandes und Motsi Mabuse.

Anno 1993 war es noch Dieter Moor („Titel, Thesen, Temperamente“) vorbehalten zur ersten „Voxtours“-Ausgabe zu begrüßen. Bis 2009 folgten Judith Adlhoch (ab September 1993) und Daniela Worel (ab 2000) als Gesichter der Sendung, bis sie nach 16 Jahren als bis dato am längsten laufende Vox-Eigenproduktion eingestellt wurde. Nun ist das beliebte TV-Reisemagazin aber wieder zurück:

Der Tochtersender VoXup lässt die erfolgreiche Sendung wiederaufleben und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise an wunderschöne Orte. An der Seite deutscher Prominenter mit Wurzeln auf der ganzen Welt entdeckt Moderatorin Anni Dunkelmann (bekannt aus dem Vox-Automagazin „automobil“) Geheimtipps, exotische Gerichte und atemberaubende Landschaften.

Collien Ulmen-Fernandes und Motsi Mabuse in ersten „Voxtours“-Folgen seit 14 Jahren

In der ersten Ausgabe geht Anni mit „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse auf Entdeckungsreise in deren Heimatland Südafrika. Anni trifft auf Motsis Familie und lernt neben den kulturellen und kulinarischen Eigenheiten die Buntheit eines Landes kennen, das sich aufgrund seiner ethnischen Vielfalt als „Regenbogen-Nation“ bezeichnet. In der zweiten Ausgabe wird Anni von Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes nach Indien, in das Heimatland deren Vaters, begleitet. Für beide eine ganz besondere Reise, denn Anni war noch nie in dem südasiatischen Land und Collien trifft nach Jahren ihre indische Verwandtschaft in Mumbai wieder.

Folge 1: Südafrika

Mi, 24. Mai 20:15 Uhr

Wdh. 1: 24.05.2023 23:10 Uhr

Wdh. 2: 28.05.2023 10:10 Uhr

Wdh. 3: 28.05.2023 19:20 Uhr

Folge 2: Indien

Mi, 31. Mai 20:15 Uhr

Wdh. 1: Mi, 31.05. 23:20 Uhr

Wdh. 2: So, 04.06 10:00 Uhr

Wdh. 3: So, 04.06. 19:20 Uhr

