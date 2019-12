Sky-Weihnachtsprogramm mit Pop-Up-Channels und TV-Premieren startet heute

Bei Sky beginnt die Bescherung heute schon: Der Pop-Up-Channel Sky Cinema Best of 2019 HD zeigt die besten Filme des Jahres. Außerdem hat Sky TV-Premieren, Serien-Highlights und ein Mittelerde-Special im Programm.

Zu Weihnachten hat Sky so einiges für Film- und Serienfans im Gepäck: Zu sehen sind die exklusive TV-Premiere der Hape-Kerkeling-Verfilmung „Der Junge muss an die frische Luft“, der Fantasy-Hit „Mary Poppins‘ Rückkehr“ und die Komödie „100 Dinge“, beide ebenfalls als Premieren zu Weihnachten auf Sky Cinema.

Auch Serienfans kommen auf ihre Kosten: Neben den dritten Staffeln im Doppelpack der Kostümserien „Victoria“ und „Die Medici – Herrscher von Florenz“ auf Sky 1 gibt es einen großen „Game of Thrones“-Marathon auf Sky Atlantic und auf TNT Serie. Zur mentalen Vorbereitung auf die neue „Babylon Berlin“-Staffel, die am 24. Januar bei Sky startet, stehen außerdem alle alten Folgen noch mal auf Abruf zur Verfügung.

Der Pop-up-Channel Sky Cinema Best of 2019 HD zeigt bis 22. Dezember die besten Filme des Jahres. Exklusiv und auch auf Abruf zu sehen sind unter anderem „Phantastische Tierwesen: Grindelswalds Verbrechen“, „Bohemian Rhapsody“, „Aquaman“, „Deadpool 2“, „Mamma Mia! Here We Go Again“, „Solo: A Star Wars Story“ und „Drachenzähmen leicht gemacht 3“.

Zu Weihnachten können Fans mit dem Pop-up-Channel Sky Cinema Mittelerde HD dann vom 25. Dezember bis 6. Januar in die Welt von Mittelerde eintauchen. Alle Filme von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ sind erstmals komplett in der Extended Version im deutschen Fernsehen zu sehen.

Alle Sky Highlights in der Übersicht:

18.12., 20.15 Uhr: „Aquaman“ (Sky Cinema Best of 2019)

19.12., 20.15 Uhr „Skyscraper“ (Sky Cinema Best of 2019)

20.12., 20.15 Uhr: „Bohemian Rhapsody“ (Sky Cinema Best of 2019)

21.12., 20.15 Uhr: „Mamma Mia! Here We Go Again“ (Sky Cinema Best of 2019)

22.12., „Babylon Berlin“ Staffel 1 und 2 auf Abruf verfügbar

20.15 Uhr: „100 Dinge“ (Sky Cinema)

20.15 Uhr: „Solo: A Star Wars Story“ (Sky Cinema Best of 2019)

23.12., 10.20 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 1 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: „Comedy@Sky – Olaf Schubert Live! “ (Sky 1)

20.15 Uhr: „Victoria“ Staffel 3, Folgen 1+2 (Sky 1)

22.00 Uhr: „Die Medici – Herrscher von Florenz“ Staffel 3, Folgen 1+2 (Sky 1)

24.12., 10.15 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 2 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: „Comedy@Sky – Benaissa Lamroubal Live! “ (Sky 1)

20.15 Uhr: „Der Grinch“ (Sky Cinema Special)

20.15 Uhr: „Victoria“ Staffel 3, Folgen 3+4 (Sky 1)

22.00 Uhr: „Die Medici – Herrscher von Florenz“ Staffel 3, Folgen 3+4 (Sky 1)

25.12., 10.05 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 3 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: „Comedy@Sky – Helene Bockhorst Live! – Die fabelhafte Welt der

Therapie“ (Sky 1)

20.15 Uhr: „Mary Poppins‘ Rückkehr“ ( Sky Cinema)

20.15 Uhr: „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise Extended Version“ (Sky Cinema

Mittelerde)

20.15 Uhr: „Victoria“ Staffel 3, Folgen 5+6 (Sky 1)

22.00 Uhr: „Die Medici – Herrscher von Florenz“ Staffel 3, Folgen 5+6 (Sky 1)

26.12., 10.15 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 4 (Sky Atlantic)

19.10 Uhr: „Comedy@Sky – Ingo Appelt Live! – Echt Appelt!“ (Sky 1)

20.15 Uhr: „Der Junge muss an die frische Luft“ (Sky Cinema)

20.15 Uhr: „Der Hobbit: Smaugs Einöde (Extended Version)“ (Sky Cinema

Mittelerde)

20.15 Uhr: „Victoria“ Staffel 3, Folgen 7+8 (Sky 1)

22.00 Uhr: „Die Medici – Herrscher von Florenz“ Staffel 3, Folgen 7+8 (Sky 1)

27.12., 10.20 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 5 (Sky Atlantic)

18.05 Uhr: „Comedy@Sky – Matze Knop Live! – Willkommen in Matzeknopien“

(Doppelfolge, Sky 1)

20.15 Uhr: „Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere (Extended Version)“ (Sky

Cinema Mittelerde)

28.12., 10.20 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 6 (Sky Atlantic)

20.15 Uhr: „Der Herr der Ringe: Die Gefährten (Special Extended Version)“ (Sky

Cinema Mittelerde)

29.12., 11.40 Uhr – 19.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 7 (Sky Atlantic)

12.55 Uhr – 20.15 Uhr: „Game of Thrones“ Staffel 8 (TNT Serie)

20.15 Uhr: „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ (Special Extended Version)“ (Sky

Cinema Mittelerde)

30.12., 20.15 Uhr: „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (Special Extended

Version)“ (Sky Cinema Mittelerde)