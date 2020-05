Weiterhin täglich „Sendung mit der Maus“

Auch im Mai bleibt die Maus im Dauereinsatz: Der WDR verlängert die tägliche Ausstrahlung der Kult-Kindersendung. Alternativ wird auch eine neue Smart-TV-App angeboten.

Das WDR Fernsehen zeigt „Die Sendung mit der Maus“ weiterhin täglich um 11.25 Uhr. Damit ist die Versorgung der Kinder und Familien mit Lach- und Sachgeschichten im linearen Fernsehprogramm zunächst sicher gestellt.

Die Sendetermine sind montags bis samstags im WDR (s.o.) und sonntags zur gewohnten Zeit um 9.30 Uhr im Ersten und 11.30 Uhr bei Kika. Zusätzlich zur Ausstrahlung stehen die Beiträge jederzeit über die neue Smart TV-App zur Verfügung. Die ganze „Sendung mit der Maus“ kann wie gewohnt zeitunabhängig in der Maus-App, auf der Webseite die-maus.de oder in der Mediathek geschaut werden.

Darüber hinaus bietet das Angebot „Die Sendung mit der Maus zum Hören“ rund um die Uhr Kinderradioprogramm im Digitalradio und als Podcast.