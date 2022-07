Welcher ist Ihr liebster Tatort? Der SWR lädt zu Wunsch-Aktion ein

Anzeige

Im Krimisommer können die Zuschauer wieder wöchentlich ihren „SWR Wunsch-Tatort“ wählen mit Live-Abstimmung bis kurz vor der Ausstrahlung.

Um dem Sommerloch entgegen zu wirken, schickt der SWR die bekannteste deutsche Krimiserie ins Rennen. Vom 3. bis zum 24. August werden noch einmal die besten Tatort-Fälle aus dem Südwesten in der linearen Ausstrahlung zur Wahl gestellt. Für den „Wunsch-Tatort“ stehen sich immer zwei verschiedene Fälle gegenüber. Der Gewinner wird jeweils am Mittwoch Abend im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Vorgestellt werden die beiden zur Wahl stehenden Tatorte immer mittwochs um 18.45 Uhr in der „Landesschau“.

Wunsch-Tatort läuft immer mittwochs im SWR

Auf meinSWR.de können die Zuschauer mit Smartphone, Tablet oder am Computer jeweils ab Dienstag bis Mittwoch um 21.45 Uhr für ihren Tatort-Favoriten abstimmen. Die Abstimmung kann live verfolgt werden. Um 22 Uhr ist dann im SWR Fernsehen zu sehen, ob sich der persönliche Favorit durchgesetzt hat. Der Zeitraum der Abstimmung reicht immer bis kurz vor der Ausstrahlung.

