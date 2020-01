Wer erreicht den Super Bowl? Heute lange Football-Nacht auf ProSieben

Die Saison im American Football steuert auf ihr Highlight zu: Der 54. Super Bowl findet in Miami statt. Heute Nacht entscheidet sich in den Conference-Finals, welche Teams daran teilnehmen.

ProSieben opfert dem American Football an diesem Sonntag die Prime Time und sendet den üblichen Spielfilm („Power Rangers“) bereits ab 18.25 Uhr. Ab 20.45 Uhr geht es dann los mit dem Halbfinale zwischen den Kansas City Chiefs und Tennessee Titans. Gleichzeitig ist die Partie das Finale der American Football Conference (AFC).

Ab 0.15 Uhr folgt dann direkt das zweite Halbfinale. Hier stehen sich die San Fransisco 49ers und die Green Bay Packers gegenüber. Die beiden Teams spielen unter sich den Sieger der National Football Conference (NFC) aus.

Die jeweiligen Champions ihrer Conference treten dann am 2. Februar zum 54. Super Bowl in Miami an. Auch diesen Event lässt sich ProSieben natürlich nicht entgehen. Ab 22.45 Uhr wird der Privatsender an besagtem Sonntag live auf Sendung gehen.