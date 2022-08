Werner Beinhart! – der Samstagsfilm auf RTL

Anzeige

RTL zeigt heute zum Samstag den Klassiker „Werner – Beinhart!“ aus dem Jahre 1990. Die Comicverfilmung mixt Zeichentrick mit Realfilm rund um den Comiczeichner Rötger „Brösel“ Feldmann.

Aus dem Comic-Held Werner soll ein Filmstar werden. Zeichner Brösel muss sich jedoch dafür ein neues Werner-Abenteuer ausdenken. Und das fällt ihm gar nicht leicht. Denn Brösel ist kein Mann, den man unter Zeitdruck setzen darf! Als er das Handtuch schmeißen will, rückt der Film plötzlich in greifbare Nähe…

Der erste „Werner“-Film von Brösel zur Prime Time am Samstag

Seiner Zeit benötigte der erste „Werner„-Film um die acht Millionen DM Produktionskosten. Im Laufe der Filmhandlung verschlägt es rüpelhaften Comic-Proleten unter anderem zu einem Fußballspiel, auf eine Baustelle, zum TÜV, ins Krankenhaus und in die Kneipe. Auch um einen Rohrbruch muss er sich kümmern. Der markante Anal- und Fäkalhumor hat Brösels Comics berühmt gemacht. Im Film tritt Brösel zudem selber in seiner Comic-Welt auf. Bislang sind noch weitere vier Filmfortsetzungen erschienen von 1996 bis 2011. „Werner – Beinhart!“ von 1990 zeigt RTL heute um 20.15 Uhr in der linearen Ausstrahlung.

