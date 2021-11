Westernserie mit Kevin Costner: Dritte Staffel „Yellowstone“ startet heute

Anzeige

Neben Oscar- und Emmy-Preisträger Kevin Costner („Der mit dem Wolf tanzt„), begrüßt „Yellowstone“ in dieser Staffel Josh Holloway („Lost“) in der Besetzung.

Sony AXN, der Action- und Entertainment-Sender von Sony Pictures, bittet heute um 21.10 Uhr zur Deutschlandpremiere der dritten Staffel „Yellowstone“. Im Anschluss an die Ausstrahlung steht die Episode sowie die Episode der Folgewoche auf Abruf in den Sony AXN-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Blue und UPC zur Verfügung.

Darum geht es in „Yellowstone“:

Yellowstone erzählt die Geschichte der Familie Dutton, angeführt von John Dutton, gespielt vom weltbekannten Schauspieler sowie Oscar-Preisträger Kevin Costner. Dutton kontrolliert die größte zusammenhängende Rinderfarm in den Vereinigten Staaten. Inmitten wechselnder Allianzen, ungelöster Morde, offener Wunden und hart erarbeiteten Respekts befindet sich die Ranch dabei in ständigem Konflikt mit ihren Nachbarn – einer expandierenden Stadt, einem Indianerreservat und Amerikas erstem Nationalpark.

Inhalt der 3. Staffel: Der Hedgefonds Manager Roarke Morris (Josh Holloway) hat ambitionierte Pläne mit dem Land der Duttons. Im Kampf gegen die Immobilienbrüder Beck wurde der Grundbesitz von John Dutton (Kevin Costner) von der Regierung gepfändet. Nun will Holloway die Familie von ihrem Land verjagen und zudem hier einen Flughafen bauen.

Im Anschluss feiert die Serie „American Outlaws“ um 22.05 Uhr dann noch ihre Senderpremiere bei Sony AXN.

Quelle: Sony Pictures

