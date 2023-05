„Why we fight“: Prämierte Doku über den Urtrieb der Gewalt heute im Free-TV

Anzeige

Woher kommt die Gewalt unter Menschen und wie definiert sie uns heute? Die mehrfach ausgezeichnete Arte-Doku „Why we fight – Die Zärtlichkeit der Gewalt“ nähert sich dieser Frage heute Abend im Free-TV.

Der 64-jährige, belgische Choreograph Alain Platel ist weltbekannt und hat sich vor allem dem zeitgenössischen Tanz gewidmet. „Why we fight – Die Zärtlichkeit der Gewalt“ ist sein Filmdebüt und wurde auf verschiedenen Festivals in der Kategorie „Beste Dokumentation“ prämiert. Dabei geht es Platel um die Frage nach dem Ursprung der menschlichen Gewalt, den er zusammen mit seiner Tanzgruppe und diversen Interview-Gästen erforscht.

„Why we fight – Die Zärtlichkeit der Gewalt“ zeigt Arte heute, am 14. Mai, um 22.50 Uhr erstmals im Fernsehen. In der Mediathek ist die Dokumenation zudem noch ganze zwei Jahre lang bis zum 30. Mai 2025 verfügbar.

© Casette for timescapes – Die Tanztruppe von Alain Platel ist hauptsächlich mit Männern besetzt

Die Doku „Why we fight“ verbindet Tanz und Kunst mit Gewalt und Krieg

Die Tanzszenen in „Why we fight“ werden musikalisch u. a. mit Kompositionen von Gustav Mahler unterlegt. Hinzu kommen Interviews mit den beteiligten Künstlern sowie Tänzerinnen und vor allem Tänzern, denn das Ensemble ist vornehmlich männlich. So steht hier im Kontext der Gewalt auch die Frage im Raum, was es heute bedeutet, ein Mann zu sein. Dem wird ebenfalls tänzerisch und künstlerisch nachgegangen mit Körpern, die sich auf der Bühne ineinander verflechten und verschlingen und ebenso aneinander reißen und zerren – so zumindest überlässt es Platel dem Ausdruck der Tänzer und Tänzerinnen.

Diese choreographischen Tanzszenen vermischt Platel mit Archivbildern von Krieg und Tod, beispielsweise aus den vergangenen Weltkriegen, aber auch aktuelle Bilder aus Hong Kong oder von der Stürmung des Kapitols in Washington.

Bildquelle: Why we fight: Arte