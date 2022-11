Wie es um Markus Lanz steht – fällt die Sendung weiter aus?

Anzeige

ZDF-Talkmaster Markus Lanz ist wieder gesund. „Herr Lanz wird morgen moderieren“, sagte eine ZDF-Sprecherin am Montag in Mainz auf dpa-Anfrage.

Vorige Woche war die Talkshow „Markus Lanz“ am Mittwoch und am Donnerstag krankheitsbedingt abgesagt worden (DIGITAL FERNSHEN berichtete). Nach 1729 Folgen am Stück bedeutete dies den ersten Ausfall einer Ausgabe der Sendung. Auch der gemeinsame Podcast mit Richard David Precht fiel letzte Woche flach.

Die TV-Produktionsgesellschaft hatte dies mit Erkältungssymptomen und Heiserkeit beim ZDF-Star (53) erklärt – «der erste krankheitsbedingte Ausfall nach 1729 ‚Markus Lanz‘-Sendungen“.

Das Format läuft normalerweise jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Zweiten. (dpa/bey)

Bildquelle: markuslanz: ZDF