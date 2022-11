WM: ZDF-Experte Sandro Wagner erntet Kritik für „Bademäntel“-Kommentar

Anzeige

Während des WM-Spiels Deutschland gegen Spanien bezeichnete ZDF-Experte Sandro Wagner katarische Kleidung flapsig als „Bademäntel“ und erntete dafür Kritik.

Anzeige

Nach Kritik an einem Kommentar von Sandro Wagner während des WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft will das ZDF sich nun mit seinem TV-Experten besprechen. Der ehemalige Fußballprofi hatte in der 79. Minute gesagt: „Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.“ Wagner spielte damit auf die in Katar traditionellen, langen weißen Gewänder, Thaub genannt, an, die viele Männer auch im Stadion tragen.

#bademaentel#bademantel#WM2022#racism



Das ist so typsich Deutschland.

Diesen unterschwelligen, jedoch permanent vorhandene, Rassismus werden wir leider nie los. Ganz locker flockig haut er diesen Satz raus. Und genau diese locker, flockige Art ist das Problem. Genau da! — Steve Abi (@stevecityy) November 27, 2022

Für Sandro Wagner sind Thawb, oder Dischdascha katarische Bademäntel. Ohne Rassismus gehts nicht #zdf #wm. Zumindest eine Entschuldigung vom #zdfsportstudio. Millionen Menschen kleiden sich so. — dimitris67 (@dimitris_67) November 27, 2022

Bei Twitter wurde die Aussage von einigen Nutzern kritisiert. Das ZDF-„Sportstudio“ reagierte in einer Antwort auf einen Tweet zum Thema: „Sandro Wagners Aussage über den Thawb ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht. Wir werden das besprechen.“

„Dachte die Kurve wäre voll mit deutschen Fans, waren aber doch nur die Bademäntel der Katarer.“ Sandro Wagner im @sportstudio — Karla Borger (@karlaborger) November 27, 2022

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: sandrowagner: ZDF