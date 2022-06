„X-Factor: Das Unfassbare“ kehrt zurück – mit Jonathan Frakes

Anzeige

Noch dieses Jahr sollen neue Folgen der Kultsendung „X-Factor: Das Unfassbare“ auf RTLZwei laufen mit dem Original-Moderator Jonathan Frakes. Ist diese Geschichte wirklich so passiert oder doch nur frei erfunden?

In der kommenden TV-Saison 2022/2023 will RTLZwei zahlreiche Neustarts sowie neue Folgen beliebter Formatklassiker ins Rennen schicken. Das betrifft Doku-Soaps, Daily Soaps sowie Dokumentationen, Reportagen aber auch altbekannte Kult-Shows.

Was es sonst noch neben „X-Factor“ an TV-Klassikern gibt, die RTLZwei neu auflegt, können sie hier nachlesen.

Wer zwischen Ende der 90er und Anfang der 2000er das RTLZwei-Programm verfolgt hat, der wird sich bestimmt noch an „X-Factor: Das Unfassbare“ erinnern. In jeder Folge präsentierte das düstere Mystery-Format verschiedene Erzählungen aus dem Reich des Übernatürlichen. Manche dieser Geschichten basierten auf tatsächlichen Zeugenberichten. Die anderen hatte sich die Redaktion selbst ausgedacht. Das Publikum sollte dann Wahrheit von Lüge unterscheiden. Die Neuauflage soll das Kultformat nun in vorerst acht Folgen wiederbeleben – diese Geschichte ist also wahr!

Neue Episoden von „X-Factor“ noch dieses Jahr

Erfreulicherweise wird auch der charismatische Original-Moderator Jonathan Frakes wieder mit an Bord sein. In „Star Trek: The Next Generation“ beziehungsweise „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ gelangte er an der Seite von Captain Picard als dessen erster Offizier William Riker zu Weltruhm. Inzwischen hat er sich auch einen Namen als Regisseur und Produzent gemacht. Dem „Star Trek“-Franchise ist er bis heute treu geblieben. Aber auch „X-Factor“ zählt zu den Formaten, die Jonathan Frakes groß gemacht haben. Die neuen Episoden werden voraussichtlich im Herbst 2022 auf RTLZwei erscheinen. Dann heißt es wieder: „Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Ihr Jonathan Frakes.“

