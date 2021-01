„Your Honor“ mit Bryan Cranston ab heute bei Sky

Anzeige

Walter White als Richter: Bryan Cranston, bekannt aus „Breaking Bad“, spielt in der neuen Miniserie „Your Honor“ die Hauptrolle – ab Montag bei Sky Atlantic.

Bereits ab diesem Montag, 18. Januar, zeigt Sky die Showtime-Miniserie „Your Honor“ mit Golden Globe-Preisträger Bryan Cranston („Breaking Bad“). Der mit einem Oscar nominierte Schauspieler spielte nicht nur Hauptrolle, sondern produzierte die Serie auch selbst. Diese basiert wiederum auf der israelischen Serie „Kvodo“.

In der Thrillerserie spielt Cranston den angesehenen Richter Michael Desiato aus New Orleans, dessen Teenager-Sohn Adam (Hunter Doohan) in einen Unfall verwickelt wird und Fahrerflucht begeht. Dadurch befindet sich Desiato auf einmal in einem Netz aus Lügen, Betrug und unmöglichen Entscheidungen.

Auf der anderen Seite steht SAG-Award-Preisträger Michael Stuhlbarg („Call Me By Your Name“), der Jimmy Baxter spielt, das gefürchtete Oberhaupt einer kriminellen Familie. Die Golden Globe nominierte Hope Davis („For the People“) steht ihm als seine skrupellose Ehefrau Gina zur Seite.

Hochkarätiger „Your Honor“-Cast

In weiteren Roolen spielen Carmen Ejogo („Selma“), Isiah Whitlock Jr. („The Wire“), und Sofia Black-D’Elia („The Night Of“). Zudem hat Maura Tierney (Golden Globe für „The Affair“) einen Gast-Auftritt als Fiona McKee. Eine Staatsanwältin, die in Desiatos Gericht einen wichtigen Fall betreut. Außerdem gehören unter anderem auch Amy Landecker („Transparent“), Margo Martindale („The Americans“), Lamar Johnson („The Hate You Give“) und Blair Underwood („Dear White People“) zum Cast.

Produziert wurde „Your Honor“ von CBS Studios in Zusammenarbeit mit KingSize Productions. Daneben fungierten die Macher von „Kvodo“ und auch Bryan Cranston als ausführende Produzenten.

Ab heute ist „Your Honor“ auf Deutsch oder in der Originalfassung immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel dazu, kann man die Serie auf Sky Ticket sowie über Sky Q abrufen. Pro Woche erscheint eine neue Folge.