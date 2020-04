ZDF bringt Erotik-Reihe ins Montagskino

Im ZDF wird es heiß! Unter dem Titel „Montagskino hautnah“ laufen in den kommenden Wochen drei erotische Filme, die weltweit für Aufsehen gesorgt haben.

Den Auftakt macht am 20. April der erste Teil der populären „Fifty Shades of Grey“-Reihe. In der Sado Maso – Romanze verliebt sich die naive Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) in den eiskalten Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan), der mit ihr eine Beziehung zwischen sexueller Dominanz und Unterwerfung führen will.

Eine Woche später folgt dann mit „Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe“ die Fortsetzung des Sensationserfolgs, in dem die Romanze um leichte Thriller-Elemente rund um Christian Greys düstere Vergangenheit angereichert wird. Fans der Reihe haben Grund zur Freude: Aufgrund der späten Sendezeit nach 22 Uhr dürfen beide Filme in der unzensierten Fassung laufen.

Den Abschluss von „Montagskino hautnah“ bildet die Free TV – Premiere von „Ein leichtes Mädchen“, der vergangenes Jahr bei den Interantionalen Filmfestspielen von Cannes seine Uraufführung feierte. Das französische Drama von Rebecca Zlotowski handelt von zwei jungen Mädchen (Mina Farid und Zahia Dehar), die den Sommer in Cannes verbringen. Während die eine nach ihrem Platz im Leben sucht, will die andere einen Kick nach dem anderen erleben und wirft sich offenherzig den viel älteren, reichen Männern an den Hals, die im Hafen auf ihren Yachten gastieren. Ab dem 3. Mai ist der Film auch für 30 Tage online in der ZDF Mediathek zu sehen.

Alle Sendetermine im Überblick

Montag, 20. April, 22.15 Uhr: Fifty Shades of Grey

Montag, 27. April, 22.15 Uhr: Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe

Montag, 4. Mai, 22.15 Uhr: Ein leichtes Mädchen