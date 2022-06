ZDF mit neuer Mini-Serie „Liberame – Nach dem Sturm“

Anzeige

Ein Segeltörn im Mittelmeer, ein überfülltes Flüchtlingsboot und eine schicksalhafte Katastrophe, die alles verändert – die deutsche Mini-Serie „Liberame“ widmet sich der Frage nach Verantwortung und Schuld in Zeiten der Flüchtlingskrisen. Die Premiere erfolgt auf dem Filmfest in München. Das ZDF zeigt „Liberame“ später im Free-TV und in der Mediathek.

Anzeige

Jan und seine Frau Caro schippern mit Familie und mit Freunden auf ihrem Segelschiff durchs Mittelmeer, als sie auf ein manövrierunfähiges Boot mit in Seenot geratenen Geflüchteten treffen. Unter ihnen ist auch die syrische Familie von Ismail und seiner Frau Zahra. Die Jacht der Deutschen ist deren einzige Chance auf Rettung. Die Urlauber um Jan und Caro entscheiden, den verzweifelten Menschen zu helfen und das Boot abzuschleppen. Doch am nächsten Morgen ist es spurlos verschwunden. Die Schleppleine ist gerissen.

„Liberame“ bald in der ZDF-Mediathek

Die sechsteilige ZDF-Serie „Liberame – Nach dem Sturm“ feiert am Freitag, den 1. Juli, in der Reihe „Neues Deutsches Fernsehen“ mit den ersten beiden Folgen Premiere beim Filmfest München. Vier Wochen später, ab Samstag, den 30. Juli, ist die Serie mit allen Folgen in der ZDF-Mediathek verfügbar. Ab Montag, den 29. August, um 20.15 Uhr, erfolgt die lineare Ausstrahlung im ZDF.

Im Cast spielen unter der Regie von Adolfo J. Kolmerer unter anderen Friedrich Mücke, Johanna Wokalek, Natalia Belitski, Mohamed Achour, Kenda Hmeidan, Ina Weisse, Tariq Al-Saies, Emmanuel Ajayi, Marc Benjamin, Shadi Eck und Mina-Giselle Rüffer. Die Bücher, die als Vorlage dienten, stammen von Astrid Ströher und Marco Wiersch. Die Dreharbeiten wurden 2021 in Hamburg sowie auf Malta umgesetzt.

Quelle: ZDF