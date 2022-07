„ZDF Comedy Sommer“ versammelt Stars der Szene

Anzeige

Der „ZDF Comedy Sommer“ bietet laut Sender ab dem 15. Juli vier Abende Stand-up-Comedy mit jeweils vier Top-Comedians des Landes.

Eröffnet wird der „Der ZDF Comedy Sommer“ am Freitag, 15. Juli 2022, um 22.30 Uhr von Torsten Sträter. Seine Gäste am ersten Abend sind Maxi Gstettenbauer, Lisa Feller und Özcan Coşar.

In der zweiten Folge am 22. Juli 2022, 23.15 Uhr, begrüßt Michael Mittermeier Passun Azhand aus der Berliner Stand-up-Comedy-Szene, Helene Bockhorst und Atze Schröder. Bei Tahnee geben sich am Freitag, 29. Juli 2022, 23.15 Uhr, Moritz Neumeier, die Berlinerin Filiz Tasdan und der Neu-Schweizer Kaya Yanar die Ehre. In der letzten Folge am Freitag, 5. August 2022, 22.30 Uhr, begrüßt Abdelkarim Nikita Miller, Negah Amiri und Ingmar Stadelmann.

Die vier Folgen „Der ZDF Comedy Sommer“ sind immer am Ausstrahlungstag in der ZDF Mediathek abrufbar und auf dem Youtube-Kanal „ZDF Comedy“ zu sehen, informiert der Sender.

In der ZDF Mediathek gibt es zudem dem 24. Juni 2022 jede Menge Comedy und Satire zu sehen – von Künstlerinnen und Künstlern wie Jacky Feldmann, Dr. Pop oder Johann König. Den Sommer über füllt sich laut Sender die Mediathek auch mit Auftritten von Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstlern aus dem „Chaos Comedy Club“. Außerdem begibt sich Till Reiners in „heute-show präsentiert: Till to go!“ ab Freitag, 22. Juli 2022, in fünf Ausgaben auf satirische Spaziergänge und zeigt seine Sicht auf die Unzulänglichkeiten des Alltags.

