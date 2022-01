ZDF-Film der Woche: „Die Wannseekonferenz“ inklusive Begleitangebot

Anzeige

Anlässlich des 80. Jahrestags der historischen Wannseekonferenz zeigt das ZDF heute den gleichnamigen Film von Matti Geschonneck.

„Die Wannseekonferenz“ schildert anhand des von Adolf Eichmann gezeichneten „Besprechungsprotokolls“ das Treffen führender Vertreter des NS-Regimes am 20. Januar 1942 in einer Villa in Berlin-Wannsee. Thema war die sogenannte „Endlösung der Judenfrage“: die Organisation des systematischen, millionenfachen Massenmords an den Juden Europas. Der Film wird linear und online von einordnenden Angeboten begleitet.

Eine direkt daran anschließende Dokumentation sowie zahlreiche zusätzliche TV- und Online-Angebote dienen der Vertiefung und Ergänzung des Themas. Dokumentation und Online-Begleitung ordnen die Geschehnisse vor und nach der Wannsee-Konferenz historisch ein, zeigen die Folgen der Konferenz und die Auswirkungen auf das Schicksal der Verfolgten des NS-Regimes.

Das ZDF-Zusatzangebot im Überblick

Dienstag, 25. Januar, 20.15 Uhr

„Ganz normale Männer. Der ‚vergessene Holocaust'“ (ca. 45 Minuten)

Freitag, 28. Januar, 2 Uhr

„Ein Tag in Auschwitz“ (ca. 90 Min.)

ZDF-Mediathek

Acht Videos mit Mirko Drotschmann (je 10–20 Minuten)

Themen:

1. Die Zeit

2. Die Nürnberger Gesetze

3. Das Massaker von Babyn Jar

4. Die Täter

5. Das Protokoll

6. Die Opfer

7. Die Aufarbeitung

8. Das Gedenken



YouTube:

„Terra X – Die Wannsee-Konferenz und ihre Folgen“ ( ca. 15 Minuten)

„Mobile Mordkommandos: Der ‚vergessene“ Holocaust'“ (ca. 15 Minuten)

„MrWissen2go Geschichte“

„Die Wannsee-Konferenz“ (ca. 10 Minuten)

Virtual Reality

„ZDF-Entdeckungstour – Wannsee-Konferenz“ – Ein digitales Bildungsangebot des ZDF in Kooperation mit der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, abrufbar über die ZDFmediathek

Materialien für den Geschichtsunterricht

Unterrichtsmaterialien rund um das Thema

In Zusammenarbeit mit dem Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V. zum kostenlosen Download für Lehrkräfte.

Abrufbar unter: Die Wannsee-Konferenz – ZDF-Mediathek

Creative Commons

Zur freien Nutzung für alle Interessierten im Netz; die unter CC lizensierten Clips können insbesondere von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern für den Unterricht genutzt werden und sind ebenfalls über die ZDF-Mediathek abrufbar.