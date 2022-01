ZDF gedenkt heute Sidney Poitier mit Star-besetztem 90er-Jahre-Krimi

Anzeige

In Gedenken an die kürzlich verstorbene Hollywood-Legende Sidney Poitier ändert das ZDF heute sein Programm. In „Sneakers – die Lautlosen“ ist eine Starriege vertreten, die ihresgleichen sucht. Leider kommt der Thriller etwas spät.

Dan Akroyd, Ben Kingsley, River Phoenix, Robert Redford und nicht zuletzt Sidney Poitier – die Besetzung von „Sneakers“ ist nicht nur namentlich großartig. Die Schauspieler überzeugen allesamt mit großer Spielfreude und sorgen dafür, dass sich die vielen ironischen Elemente perfekt in die Thrillerstory einfügen und dabei nicht deplatziert wirken.

Obendrein ist das behandelte Thema trotz zeitlich bedingt etwas archaisch anmutenden Kontext durchaus aktuell. Informationssicherheit hat in einer Welt, in der nahezu alles online abgewickelt wird, einen größeren Stellenwert denn je. Die von Robert Redford gespielte Hauptfigur Martin Bishop ist nämlich ein Hacker der ersten Stunde. Eines Tages steht der NSA bei ihm vor der Tür und droht Bishops kriminelle Machenschaften aus der Vergangenheit auffliegen zu lassen. Es sei denn, er arbeitet für sie.

Da eine stattliche Summe winkt, sind ist auch sein Team um Donald Crease (Sidney Poitier), Irwin „Whistler“ Emery (David Strathairn), Darren „Mother“ Roskow (Dan Aykroyd) und Carl Arbogast (River Phoenix) mit von der Partie. Ben Kingsley gibt derweil den in unnachahmlicher Weise den Gegenpart „Cosmo“.

Auch wenn Sidney Poitier hier keine herausragende Hauptrolle spielt, ist die Filmauswahl des ZDF an dieser Stelle durchaus zu loben. Auch Kritik und Publikum waren 1992 voll des Lobes über „Sneakers“. Einzig und allein die späte Sendezeit verhagelt Anhängern des 1964 als erstem afroamerikanischen Schauspieler mit einem Oscar für eine Hauptrolle („Lilien auf dem Felde“) ausgezeichneten Schauspielers das Gedenken an ihren Star ein bisschen.

„Sneakers – die Lautlosen“ kommt in der Nacht vom heutigen Dienstag auf Mittwoch, um 0.15 Uhr, im ZDF.