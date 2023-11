ZDF setzt Programm-Schwerpunkt zu Margot Friedländer in TV und Streaming

Anzeige

Das ZDF widmet der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer zu ihrem 102. Geburtstag ein neues Dokudrama. Daneben gibt es Begleitangebote im Streaming zu sehen.

Das Dokudrama „Ich bin! Margot Friedländer“ läuft am Dienstag (7. November) um 20.15 Uhr im ZDF. In dem Film wird die Lebensgeschichte der Holocaust-Überlebenden nachgezeichnet, die sich 15 Monate vor der Gestapo verstecken konnte, bis sie aufgegriffen und 1944 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde, wie der Sender erklärt.

ZDF-Dokudrama über Margot Friedländer mit Iris Berben und Axel Prahl

Neben Erinnerungen der 1921 in Berlin geborenen Margot Friedländer, werden auch nachgespielte Szenen in dem Film zu sehen sein. Darin wird die junge Friedländer von der Schauspielerin Julia Anna Grob gespielt. Daneben kündigt das ZDF Gastauftritte von Iris Berben, Charly Hübner, Herbert Knaup und Axel Prahl an. Bereits vorab kann man den 90 Minuten langen Film in der ZDF Mediathek streamen.

Zur Vertiefung verspricht das ZDF weitere Inhalte in der Mediathek zum Thema Holocaust und Verfolgung in der NS-Zeit. Auch in den sozialen Netzwerken will man den Programmakzent erweitern. So sollen Beiträge von „Terra X History“ auf Instagram sowie auf YouTube von „Terra X History“ und „MrWissen2go Geschichte“ weitere Aspekte der Thematik beleuchten, wie der Sender mitteilt.

