ARD und ZDF Mediathek: Film-Highlights im November mit Loriot und den „Ghostbusters“

Die Mediatheken von ARD und ZDF widmen sich im November unter anderem dem Jubiläum von Loriot. DIGITAL FERNSEHEN stellt ausgewählte Film-Highlights vor.

Am 12. November wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. Die ARD kündigt aus diesem Anlass einen crossmedialen Thementag am 6. November sowie eine Aktionswoche im Ersten, in den Dritten Programmen, in der Mediathek, Audiothek und den Hörfunkwellen an. Neben einer umfangreichen Werkschau soll dabei der neue Dokumentarfilm „Loriot 100“ von André Schäfer im Mittelpunkt stehen, der ab dem 4. November zum Streamen abrufbar ist. Daneben findet man in der Mediathek unter anderem die Filme „Ödipussi“ und „Pappa ante Portas“.

Hollywood-Stars und Debüt-Filme in der ARD Mediathek

Ab dem 25. November kann man in der ARD Mediathek außerdem den Spielfilm „Ophelia“ streamen, in dem unter anderem Daisy Ridley, Naomi Watts und Clive Owen zu sehen sind. Bei dem Historien-Drama handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation von Shakespeares „Hamlet“, wie die ARD erklärt. Darüber hinaus kann man neue „Debüts im Dritten“ in der Mediathek streamen. Der SWR verweist dabei in einer aktuellen Mitteilung auf den Jugendfilm „Jonja“ und das Drama „Die Saat“, welche beide ab dem 24. November in der Mediathek verfügbar sind.

Die „Ghostbusters“ kommen zum ZDF. Foto: ZDF/Michael Ginsburg, Gemma La Mana

US-Spielfilme in der ZDF Mediathek im November

Das ZDF kündigt indes mehrere US-Spielfilme für die Mediathek im November an. So kann man die ersten beiden „Ghostbusters“-Filme sowie „Lakeview Terrace“ und „The International“ ab dem 25. November sehen. Zudem zeigt das ZDF ab dem 7. November mit „Dreamland – Tödliche“ Geschäfte einen Thriller über die Opioid-Krise in den USA mit Armie Hammer in der Hauptrolle. Ab dem 2. November widmet sich außerdem ein neuer Dokumentarfilm in der ZDF Mediathek dem Leben der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer.

Die Inhalte der Mediatheken von ARD und ZDF rücken näher zusammen. Seit einiger Zeit findet man die Inhalte des jeweils anderen öffentlich-rechtlichen Anbieters in einem gemeinsamen Streaming-Netzwerk, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete.

Quellen: ARD, SWR, ZDF