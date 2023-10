ARD und ZDF: Gemeinsames Streaming-Netzwerk jetzt mit neuer Funktion

Anzeige

Das gemeinsame Streaming-Netzwerk steht, wie ARD und ZDF am Mittwoch berichteten. Neu ist ab dieser Woche eine besondere Funktion.

„Das Streaming-Netzwerk ist jetzt für die Nutzerinnen und Nutzer konkret erlebbar. Es bietet einen leicht zugänglichen öffentlich-rechtlichen Kosmos, der hochwertige Inhalte und einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten und Technik verbindet.“, so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler. Schon seit einigen Monaten kann man in beiden Mediatheken Inhalte des jeweils anderen Anbieters finden, wie ZDF und ARD am Mittwoch erinnerten.

Neue Empfehlungen in Mediatheken von ARD und ZDF

Seit dieser Woche empfehlen sich die Mediatheken außerdem wechselseitig ihre Inhalte aus Genres wie Serien, Filme, Dokumentationen, Information und Kultur und Wissenschaft. Damit sei ein großer öffentlich-rechtlicher Inhalte-Kosmos entstanden, so die beiden Sender. Er soll das Herzstück des gemeinsamen Streaming-Netzwerks bilden, in dem man außerdem auch Inhalte von Funk, Phoenix, Arte und 3sat finden kann, wie die Anbieter erklären. Eine engere Zusammenarbeit mit weiteren öffentlichen-rechtlichen Partnern im europäischen Ausland können sich beide Sender ebenfalls vorstellen, heißt es in der einer aktuellen Pressemitteilung.

Anzeige

Ausbau-Pläne für das Streaming-Netzwerk

ARD und ZDF setzen bei ihrem Streaming-Netzwerk laut eigenen Angaben auf eine gemeinsame technische Plattform mit offenen Standards und transparente Algorithmen. Für die Zukunft planen die Sender unter anderem ein erweitertes gemeinsames Login, mit dem sich Nutzer unter anderem übergreifende Merklisten für alle Inhalte erstellen können.

Quelle: ARD, ZDF