Satelliten-Alternativen zu Astra 19,2° Ost: 16 und 9° Ost

Der Empfang über Satellit hat nach wie vor viel zu bieten. Diese Artikelreihe stellt einige interessante Alternativen zu den deutschen Programme via Astra 19,2 Grad Ost vor.

Neben Astra 19,2 Grad Ost gibt es mannigfaltige Alternativen im Bereich der empfangbaren Programme über verschiedene Satelliten. Im ersten Teil dieser Artikelreihe auf DIGITAL FERNSEHEN wurde bereits vorgestellt, was die Satelliten-Programme auf 39, 42 und 52 Grad Ost zu bieten haben. Im zweiten Teil gibt es mehr Details zum Empfang über 36, 28,2 und 26 Grad Ost zu entdecken. In dieser nunmehr dritten Fortsetzung gibt es einen Ausblick auf den Satelliten-Empfang über 16 und 9 Grad Ost.

Eutelsat 16A auf 16 Grad Ost

Der auf 16 Grad Ost stationierte Eutelsat zählt nicht gerade zu den leistungsstärksten Satelliten. Mit 90 cm ist man aber auch bei ihm gut dabei. Über diese Position werden vor allem Programme für den Balkanraum und Ex-Jugoslawien ausgestrahlt. Zwar ist das meiste auf Eutelsat 16A verschlüsselt, doch findet man auch hier an die 50 TV- und über 60 Radiostationen, für die es sich auszahlt, seine Schüssel auf diesen Satelliten auszurichten.

©Hrvatska radiotelevizija – HRT ist der öffentliche-rechtliche Rundfunksender in Kroatien

Highlights findet man gleich mehrere, so etwa zwei TV-Programme des öffentlich-rechtlichen kroatischen Rundfunks HRT sowie aus Slowenien TV Koper Capodistria und SLO TV3. Sie bringen etwas Urlaubs-Feeling in die heimische Stube. Zudem gewähren uns Sender aus Albanien, Montenegro, Serbien und Bosnien Einblicke in den Alltag von Regionen, die am ehesten durch diverse Nachrichtenmeldungen ein Begriff sind. Sehenswert sind zudem die Musiksender aus dem Balkanraum. Die Bandbreite reicht von Folklore, unter anderem aus Slowenien und Rumänien, bis zum Balkan-Pop, dem sich Musiksender unter anderem aus Bosnien und Serbien, widmen. Zudem geben uns vor allem die staatlichen Sender aus Albanien, Rumänien, dem Kosovo und weitere, die Gelegenheit, mehr über den Alltag in diesen Ländern zu erfahren. Wobei wir uns hier vor allem auf die Sprache der Bilder verlassen müssen.

Eutelsat 9B auf 9 Grad Ost – Afrikanische Programme

Dem auf 9 Grad Ost positionierten Satellit Eutelsat 9B wird im Vergleich zu Hot Bird auf 13 Grad Ost wenig Beachtung geschenkt. Zu Unrecht, denn der Satellit hat alleine über den in ganz Europa mit kleinen Antennen empfangbaren Widebeam einige echte Exoten zu bieten. Stichwort: Schwarzafrika. Über viele Jahre war man beim Afrika-Empfang auf große C-Band-Schüsseln angewiesen, um TV-Programme von südlich der Sahara zu empfangen. Nachdem es sich durchweg um staatliche Sender handelt, stellen diese eine sehr gute Quelle dar, um von Land und Leuten zu erfahren.

©RTB TV – RTB TV berichtet auch mit Live-Sendungen aus Burkina Faso

Zu den afrikanischen Stationen auf 9 Grad Ost zählen RTB TV aus Burkina Faso, RTI 1 von der Elfenbeinküste, ORTB TV aus dem Benin, ORTM 1 aus Mali, RTS 1 aus dem Senegal und Tele Sahel aus dem Niger. Drei dieser afrikanischen Länder haben zudem ihre nationalen Radioprogramme auf 9 Grad Ost aufgeschaltet. In ihren Herkunftsländern sind die über 9 Grad Ost ausgestrahlten afrikanischen Stationen nicht zu empfangen. Sie werden vom Footprint nicht erreicht. Mit diesen Übertragungen werden vermutlich mehrere Ziele verfolgt. Zum Einen kann man so die insbesondere nach Frankreich ausgewanderte afrikanische Bevölkerung erreichen. Weiter werden afrikanische Pay-TV-Pakete meist noch immer in Europa zusammengestellt und zu den Satelliten upgelinkt, von denen sie über Afrika-Ausleuchtzonen in den Zielgebieten empfangen werden können.

Eutelsat 9B auf 9 Grad Ost – Europäische und weitere internationale Programme

Eutelsat 9B hat aber noch mehr zu bieten. Auf ihm finden wir unter anderem alle staatlichen TV- und Radiowellen Ungarns. Wobei MTVA zu ihren Programmen auch Auslandsversionen anbietet. Der Großteil der Ausstrahlungen ist frei empfangbar. Nur wenige Inhalte werden wegen fehlender Lizenzen nicht über Satellit ausgestrahlt. Mit EbS und EbS+ finden sich auf der Position auch zwei Kanäle der Europäischen Union, über die man tagesaktuell News aus Brüssel erfahren kann. Diese Sender werden in so gut wie allen in der EU gebräuchlichen Sprachen angeboten.

©Europe by Satellite – Ser Sender EbS ist ein TV-Sender der Europäischen Kommission

Über Eutelsat 9B kann man ferner die für die Schweiz bestimmten Versionen der französischen Privatsender M6, 6ter und W9 sowie mehrere Versionen der chinesischen Auslandssender sehen. Komplettiert wird das Angebot mit einzelnen Sendern aus Griechenland und internationalen Kanälen. Ein potentielles Ziel können auch die beiden Transponder des amerikanischen Soldatensenders sein. Üblicherweise sind sie verschlüsselt. Aber es hat in der Vergangenheit ab und an mal seltene Gelegenheiten gegeben, amerikanisches TV zumindest für einige Stunden uncodiert zu sehen. Zuletzt wird 9 Grad Ost zur DVB-T-Signalzuführung zu meist italienischen Senderstandorten genutzt. Dafür kommt aber ein spezieller Standard zur Anwendung, der mit herkömmlichen Sat-Receivern nicht oder nicht ohne Weiteres empfangbar ist.