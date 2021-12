ZDF setzt Serie mit Christoph Maria Herbst ab

Anzeige

Seine Rolle als inkompetenter Abteilungsleiter „Stromberg“ machte ihn zum Objekt kollektiver Hassliebe: Der kauzige Comedian Christoph Maria Herbst kommt mit der dritten Staffel von „Merz gegen Merz“ ins ZDF – danach ist allerdings Schluss.

Sie fetzen sich wieder, und dieses Mal geht’s so richtig ans Eingemachte: In acht neuen Folgen können Millionen Fans der ZDF-Serie „Merz gegen Merz“ Anne und Erik (Annette Frier und Christoph Maria Herbst) auf den Höhen und in den Tiefen ihres Trennungsjahres begleiten, gewürzt mit Überraschungen von deren Eltern und Sohn Leon.

Christoph Maria Herbst gegen Anette Frier

Das Team der vorigen Staffeln war erneut aktiv: Regisseur Felix Stienz inszenierte nach den Drehbüchern von Ralf Husmann, und neben Annette Frier und Christoph Maria Herbst standen dafür unter anderen Michael Wittenborn, Claudia Rieschel, Carmen-Maja Antoni, Bernd Stegemann und Philip Noah Schwarz in Köln vor der Kamera.

„Merz gegen Merz“: Letzte Staffel zuerst in der Mediathek

Die dritte Staffel ist die letzte der ZDF-Comedyserie. Alle Folgen, auch die der beiden vorigen Staffeln, sind ab Mittwoch, 22. Dezember 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Am Mittwoch, 29. Dezember, und am Donnerstag, 30. Dezember 2021, werden jeweils vier neue Episoden am Stück ab 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Quelle: ZDF