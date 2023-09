ZDF-Sportstudio heute mit Basketball-Weltmeistern

Anzeige

Mit ihrem historischen Sieg im WM-Finale gegen Serbien haben Deutschlands Basketball-Weltmeister ein „Sommermärchen“ geschrieben. Das lassen sie heute im „aktuellen sportstudio“ des ZDF Revue passieren.

Anzeige

Zu Gast bei Moderator Sven Voss sind acht Spieler aus dem Weltmeisterteam, unter ihnen Kapitän Dennis Schröder und die Brüder Franz und Moritz Wagner sowie Erfolgstrainer Gordon Herbert. Im Studiogespräch wird es darum gehen, was diese Mannschaft auszeichnet und welche sportlichen Perspektive sich für den WM-Gewinner mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris ergeben. Im „aktuellen sportstudio“ auf dem Mainzer Lerchenberg werden die Basketballer gefeiert, die Deutschland in den vergangenen Wochen so begeistert haben.

Neben den Basketball-Weltmeistern steht im „aktuellen sportstudio“ der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus – mit dem Topspiel am Samstagabend zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt. Zusammenfassungen der fünf Bundesliga-Partien vom Samstagnachmittag sowie ein Rückblick auf das Spitzenspiel vom Freitagabend zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen runden das Programmangebot ab.

Das „aktuelle sportstudio“ läuft um 23.30 Uhr im ZDF.

Quelle: ZDF