ZDF startet vier neue Serien-Staffeln

Anzeige

Mit neuen Staffeln starten gleich vier ZDF-Serien in den Herbst, darunter feiert „Heldt“ sogar ein Episoden-Jubiläum.

Das ZDF begrüßt den Herbst mit reichlich Serienstoff aus Klinikalltag und Kriminalpolizei: Darunter „Bettys Diagnose“, „Notruf Hafenkante“, „Die Rosenheim-Cops“ und „Heldt“. Alle vier Serien, die jeweils um 19.25 Uhr beginnen, starten mit insgesamt 89 neuen Episoden in Staffel-Premiere. Jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung sind die Serienfolgen in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Zwischen Notaufnahme und Ermittlungen

Herbstauftakt macht dabei „Bettys Diagnose“ immer freitags ab 18. September mit 26 neuen Folgen: Zu Beginn der siebten Staffel wird Schwester Betty (Annina Hellenthal) nach einem Überfall in die Notaufnahmestation eingeliefert. Ihre Kollegen in der Karlsklinik setzen alles daran, das Leben ihrer Kollegin zu retten. Emotionale Herausforderungen warten auch auf Dr. Helena von Arnstett (Claudia Hiersche). Ihre Eltern kommen zu Besuch. Und Ava (Rona Özkan) ist empört, als sie herausfindet, dass zwischen Chefarzt Dr. Alexander von Arnstett (Florian Fitz) und Hanna (Marie Zielcke) etwas läuft …

Mit einem Überfall beginnt auch die neue Staffel der Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ am Donnerstag, 24. September: In der Auftaktfolge „Clangirl“ verschwindet die Tochter eines Clanchefs nach einem Überfall spurlos. Aus Sorge vor einem sich anbahnenden Bandenkrieg setzen die Polizisten Pinar Aslan (Aybi Era) und Kris Freiberg (Marc Barthel) alles daran, die junge Frau zu finden. Die insgesamt 25 neuen Episoden geben auch einen kleinen Ausblick auf kommendes Jahr: Ab Donnerstag, 14. Januar 2021, ist die Kommissaranwärterin Maje Törf (Lea Zoe Voss/ZDF-Webserie „Druck) in vier Folgen Franzis (Rhea Harder-Vennewald) Streifenpartnerin. Die enthusiastische Studentin der Polizeiakademie mausert sich dabei schnell von einer Praktikantin im PK21 zu einer geschätzten Kollegin.

Auch „Die Rosenheim-Cops“ ermitteln wieder dienstags ab 13. Oktober in 26 neuen Folgen. Die Auftaktfolge hält dabei sogar gleich „Zwei Fälle für Stadler“ bereit: Die Kommissare Stadler (Dieter Fischer) und Winter (Vanessa Eckart) finden in der Rosenheimer Innenstadt einen erschlagenen Bäckermeister in seiner Backstube. Während die Kommissare versuchen, den Fall zu lösen, taucht Maries (Karin Thaler) Freundin Christl Bader (Elke Winkens) auf dem Hof auf, die von ihrem Ehemann Bernd betrogen wurde. Der streitet jedoch alles ab.

Die ZDF-Zuschauer erwartet in der achten Staffel von „Heldt“ ab 14. Oktober sogar ein Jubiläum: die 100. Folge. Zu diesem Anlass feiern der Bochumer Kommissar (Kai Schumann) sowie Staatsanwältin Bannenberg (Janine Kunze) mit Kollegen und Freunden in Deutschlands aufwendigstem Escape-Room „Flug des Todes“. Doch die Stimmung kippt, als plötzlich die Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwimmen und sich aus einem harmlosen Spaß ein echter Kampf ums Überleben entwickelt. In der Auftaktfolge der Staffel bekommt es Nikolas Heldt mit einem Club von Hobbydetektiven zu tun, deren Mitglieder nicht davor zurückschrecken, sich in die Ermittlungen einzumischen.