ZDF zeigt „Dalli Dalli“–Weihnachtsshow und das Beste aus 50 Jahren online

Weihnachten mit dem beliebten Fernsehklassiker: Nach dem großen Erfolg der Jubiläumsshow gibt Moderator Johannes B. Kerner im ZDF erneut prominenten Gästen das legendäre Startsignal: „Dalli Dalli!“

In temporeichen Spielen und bei „Dalli Klick“ dreht sich an diesem Abend alles um Weihnachten und Silvester. Auch die Erinnerung an besondere Momente mit dem großartigen Hans Rosenthal, der „Dalli Dalli“ zu einer der beliebtesten Spielshows machte, darf nicht fehlen. Die Jubiläumsshow im Mai hatte gut 6 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm gelockt. Danach gab es durchaus laute Diskussionen über eine Fortsetzung. Zumindest zu einer Weihnachtsshow hat sich das ZDF nun also hinreißen lassen.

„Dalli Dalli“–Weihnachtsshow mit Rosi Mittermaier und Christian Neureuther im ZDF

Zahlreiche Prominente nehmen wieder in Zweierteams hinter den Ratepulten Platz. Die Jury: Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Sie rechnen genau mit bei der Begriff-Rate-Runde oder der „Dalli-Tonleiter“. Und wenn besonders viele Punkte erzielt werden, dann heißt es wieder: „Sie sind der Meinung, ‚Das war spitze!'“

Am 13. Mai 1971 feierte „Dalli Dalli“ im ZDF Premiere und wurde, vor allem durch Hans Rosenthal, zu einer der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Ausgewählte Folgen aus der Sendungshistorie bietet das Zweite aktuell online an. Dazu gehört zum Beispiel auch ein knapp 160 Minuten langer Zusammenschnitt der großen „Dalli Dalli“-Nacht im ZDF.

Quelle: ZDF