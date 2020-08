ZDF zeigt heute den Landkrimi „Das dunkle Paradies“

Anzeige

Das ZDF zeigt heute Abend den zweiten Landkrimi mit Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey. „Das dunkle Paradies“ lautet der unheilvolle Titel.

In dem Kriminalfilm müssen die Postenkommandantin Franziska Heilmayr und der Kriminalbeamte Martin Merena den Mord an einem Edel-Callgirl in Zell am See aufklären. Dabei wird ein ehemaliger Junkie zum Hauptverdächtigen. Bei den Ermittlungen kommt eine Verschwörung ans Tageslicht, die vom Ort bis hin zu höchsten Regierungskreisen reicht.

Neben Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey gibt es unter anderem Andrea Wenzl, Wolfgang Rauh und Muriel Baumeister zu sehen. Regie führte bei der ZDF/ORF-Koproduktion Catalina Molina.

Das ZDF zeigt den Film heute Abend zur Primetime. Bereits seit gestern kann „Das dunkle Paradies“ darüber hinaus in der ZDF Mediathek gestreamt werden.