ZDF zwischen den Jahren mit Serienspecials und Premieren

Im ZDF geht es nach Weihnachten erst so richtig los mit Specials und Premieren – unter anderem von „Merz gegen Merz“. Und es wird auch Menschen an gedacht, die das Jahr 2021 prägten oder leider von uns gingen.

Direkt nach Weihnachten liefert das ZDF mit dem ersten Teil von „Mord in der Familie – Der Zauberwürfel“ das erste Highlight. Dabei spielen unter anderem Heiner Lauterbach und Petra Schmidt-Schaller mit. Im Anschluss läuft im Zweiten auch noch die Free-TV-Premiere von „Angel has fallen“ mit Gerard Butler, Morgan Freeman und Jada Pinkett Smith.

Nachdem am Dienstag, den 28. Dezember, der zweite von „Mord in der Familie“ läuft, geht es am Mittwoch (29. Dezember) mit einem „Rosenheimcops“-Special im Spielfilmlänge weiter. Außerdem zeigt das ZDF dann noch neue Folgen „Merz gegen Merz“ mit Anette Frier und Christoph Maria Herbst. Die Episoden fünf bis acht folgen tags darauf und feiert noch die Comedy-Serie „Barrys Barbershop“ TV-Premiere im Zweiten mit allen fünf Folgen am Stück.

Die ZDF-Highlights zwischen den Jahren

Montag, 27. Dezember

14.15 Uhr

„Die Küchenschlacht“

Start der Silvesterwoche mit Johann Lafer

17.10 Uhr

„Leute 2021 – das Jahr der Stars“

19.25 Uhr

„Inseln im Indischen Ozean – Leben im bedrohten Paradies“

20.15 Uhr

Der Fernsehfilm der Woche: „Mord in der Familie – Der Zauberwürfel“ (1/2)

mit Heiner Lauterbach und Petra Schmidt-Schaller, Regie: Michael Schneider

ZDF-Mediathek: ab Montag, den 20. Dezember, 10 Uhr, ein Jahr lang.

Teil 2 am Dienstag, 28. Dezember 2021

22.15 Uhr

Montagskino im ZDF: „Angel Has Fallen“ (USA 2018)

Free-TV-Premiere mit Gerard Butler, Morgan Freeman und Jada Pinkett Smith

Dienstag, 28. Dezember

20.15 Uhr

„Mord in der Familie – Der Zauberwürfel“ (2/2)

Mittwoch, 29. Dezember

20.15 Uhr

„Die Rosenheim-Cops – Mörderische Gesellschaft“

90-minütiges Special der Serie

22.15 Uhr – 23.50 Uhr

Neue Folgen „Merz gegen Merz“ (1-4/8) mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst

ZDF-Mediathek: Alle Folgen eine Woche vor Ausstrahlung zwei Jahre lang.

Donnerstag, 30. Dezember 2021

17.10 Uhr

„Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen“

22.15 Uhr

„Merz gegen Merz“ (5-8/8)

0.05 Uhr – 1.55 Uhr

„Barrys Barbershop“ (alle 5 Folgen)

Comedyserie mit Barry Hammerschmidt

ZDF-Mediathek: ab Freitag, 3. Dezember, ein Jahr lang abrufbar.