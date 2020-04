ZDFneo zeigt ab Dienstag nochmal 1. Staffel „Das Boot“ – in UHD bei Sky Q

Kurz vor dem Start der zweiten Staffel der Event-Serie „Das Boot“ gibt es gleich mehrere Möglichkeiten in Free- und Pay-TV, sich nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen.

Während man bereits seit letzter Woche via Sky Q sich die erste Staffel „Das Boot“ erstmals in UHD und Dolby Atmos Sound zu Gemüte führen kann*, gibt es ab morgen auch im Free-TV nochmals die Chance, sich die bisher insgesamt acht veröffentlichten Folgen im Schnelldurchlauf anzusehen.

Am Dienstag laufen auf ZDFneo zur besten Sendezeit, um 20.15 Uhr, die ersten beiden Episoden. Am Dienstag und Mittwoch wird jeweils noch einer drauf gesetzt. An diesen beiden Tagen werden zwischen 20.15 Uhr und 23.05 sogar drei Folgen am Stück gezeigt, sodass der geneigte Zuschauer am späten Donnerstagabend für die zweite Staffel gewappnet sein sollte.

Die lineare Ausstrahlung der zweiten Staffel startet am 24. April zur Primetime auf Sky One HD in Doppelfolgen.

*Um „Das Boot“ in UHD und Dolby Atmos sehen zu können, benötigen Pay-TV-Kunden einen Sky Q Receiver, ein Sky Entertainment Paket inklusive zugebuchter HD/UHD-Option und ein Dolby-Atmos-fähiges Soundsystem. Per Umstellung auf Dolby Digital Plus ist die Serie auch abwärtskompatibel mit einfachem Mehrkanaltonsystem abspielbar.