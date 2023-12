Zwei neue Wolfsland-Krimis mit Yvonne Catterfeld ab heute

Zwölfmal hat Yvonne Catterfeld bereits in den Wolfsland-Krimis ermittelt. Nun folgen die neuen Episode 13 und 14. Der Startschuss ist heute im Ersten.

Erinnert sich noch jemand an den ersten großen Pop-Hit von Yvonne Catterfeld aus dem Jahre 2003?. „Für dich“ hieß die von Dieter Bohlen produzierte Schmacht-Ballade mit süßlichem Gitarren-Gezupfe und einer Herzschmerz-mäßig dahing gehauchten Liebesbekundung der damals gerade mal 23-Jährigen. Heute ist alles anders und Yvonne Catterfeld ist zur toughen Ermittlerin in den Wolfsland-Krimis der ARD geworden. Als Hauptkommissarin Viola Delbrück muss sie erneut an der Seite von Kommissar Butsch Schulz (Götz Schubert) komplizierte Mordfälle im Raum Görlitz aufklären.

Die neuen Wolfsland-Folgen laufen heute und am 28. Dezember

© MDR / Molina Film / AVM – Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und Burkhard „Butsch“ Schulz (Götz Schubert)

Gleich zwei neue Wolfsland-Krimis feiern ihre TV-Premiere im Ersten. Los geht es heute um 20.15 Uhr mit der 13. Episode namens „Das schwarze Herz“. Dabei geht es um einen toten Diplom-Biologen, einen milliardenschweren Investor, ein mysteriöses Haus und einen seltenen Käfer. Das wird eine harte Nuss für Delbrück und Butsch. Hinzu kommt, dass Dienststellenleiter Dr. Grimm (Stephan Grossmann) immer paranoider wird und sich einer großen kriminellen Verschwörung auf der Schliche wähnt. Butsch hat derweil eine komplizierte Liaison mit Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große) laufen und Viola (Catterfeld) schlägt sich mit ihrer Mutter herum.

© MDR / Molina Film / AVM – Die zarte Liebe zwischen Burkhard „Butsch“ Schulz (Götz Schubert) und Anne Konzak (Christina Große) wächst

Die 14. Wolfsland-Episode namens „Tote schlafen schlechte“ zeigt die ARD dann am 28. Dezember um 20.15 Uhr. Dieses Mal entpuppt sich ein scheinbarer Selbstmord in einer Plattenbau-Siedlung in Görlitz als handfeste Mordtat. Eine Frau ist vom Balkon ihrer Wohnung gestürzt, doch bei genauerer Untersuchung werden Würgemale am Hals entdeckt. Dieser Fall macht besonders Ermittler Butsch zu schaffen, während Viola immer noch mit ihrer Mutter hadert.

Quelle: ARD