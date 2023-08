RTL holt „Das Supertalent“ zurück: Dieter Bohlen mit dabei

Anzeige

Nach zwei Jahren Auszeit holt RTL „Das Supertalent“ doch noch einmal zurück auf die Fernsehbildschirme – mit Dieter Bohlen.

Im Frühjahr 2024 will RTL die neuen Folgen von „Das Supertalent“ ausstrahlen, teilte der Kölner Sender am Freitagnachmittag mit. Das Casting-Format startet damit in seine 16. Staffel. Dieter Bohlen und Bruce Darnell werden dabei ein weiteres Mal in der Jury sitzen. Neben ihnen verkündet RTL zwei neue Jurymitglieder. Konkret handelt es sich um die Profitänzerin Ekaterina Leonova („Let’s Dance“) und Anna Ermakova, die „Let’s Dance“ 2023 gewonnen hatte.

„Das Supertalent“ wird zum RTL-Jubiläum wiederbelebt

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: „RTL feiert im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag und auf dieser Party darf ‚Das Supertalent‘ natürlich nicht fehlen. Unsere beliebte Hit-Show kommt zum Jubiläum wieder zurück ins RTL-Programm. Begleitet vom etablierten ‚Supertalent‘-Power-Duo Bruce und Dieter und den beiden ‚Let’s Dance‘-Publikumslieblingen Ekaterina und Anna, die frischen Wind ans Jurypult bringen. Gemeinsam freuen wir uns auf viele neue Talente, die unser Publikum begeistern werden.“

