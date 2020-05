Zweite Bundesliga-Konferenz im Free-TV mit weniger Spielen

Am Samstag wird es bei Sky Sport News HD eine Konferenz mit fünf Bundesliga-Spielen geben. Nächste Woche werden sich Fußball-Fans mit weniger Partien begnügen müssen.

Das geht aus der an diesem Donnerstag von der DFL veröffentlichten Ansetzung der Spieltage 27 bis 29 hervor. Am 22. Mai besteht die zweite und vorerst letzte Samstagnachmittags-Konferenz im Free-TV demnach lediglich aus vier anstatt fünf Begegnungen. Folgende Spiele werden am kommenden Wochenende zur traditionellen Anstoßzeit um 15.30 Uhr angepfiffen und via Sky Sport News HD in Konferenz-Form frei empfangbar ausgestrahlt:

Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg – Werder Bremen

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

SC Parderborn – TSG Hoffenheim

Des Weiteren steigt am 21. Mai, um 20.30 Uhr noch das Haupstadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin, sowie am 22. Mai, um 18.30 Uhr die Wiederauflage des Pokalfinals von 2018, Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Am Sonntag, den 23. Mai, wird es drei Ansetzungen geben: Um 13.30 Uhr Schalke gegen Augsburg, um 15.30 Uhr Mainz gegen Leipzig und um 18 Uhr Köln gegen Düsseldorf.

Hintergrund der Aufteilung des 27. Spieltags dürften TV-vertragliche Verbindlichkeiten sein, die vorsehen, dass DAZN als Sublizenznehmer von Eurosport auf eine vorgesehene Anzahl von 40 Live-Übertragungen kommt. Darunter fallen Spiele zur zusätzlichen Anstoßzeit am Sonntagmittag, um 13.30 Uhr, die jedoch eigentlich in Wochen zum tragen kommt, in denen gegebenenfalls mehrere Vereine am Donnerstag zuvor auf internationaler Ebene antreten mussten.

Dies ist bekanntlich in Zeiten der Corona-Krise nicht der Fall. Darüber hinaus ist zu diesem Zeitpunkt weiterhin unklar, ob DAZN überhaupt an den Übertragungen der Bundesliga-Fortsetzung mitwirken wird. Warum die DFL sich trotzdem gezwungen sah, ausgerechnet an einem der beiden Wochenenden mit Free-TV-Konferenzen den Rotstift anzusetzen, bleibt zunächst ein Rätsel.