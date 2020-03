Heute startet „Das Zuhause-Quiz mit Jörg Pilawa“

Die neue interaktive Streaming-Show mit Jörg Pilawa geht heute in der ARD Quiz App das erste Mal online.

Rätselspaß von zu Hause aus: Ab heute, 30. März geht „Das Zuhause-Quiz mit Jörg Pilawa“ an den Start und wird in den nächsten zwei Wochen immer montags bis donnerstags um 18.50 Uhr und freitags um 19.50 Uhr von Jörg Pilawa moderiert.

Die Mitspieler müssen in der ca. 15-minütigen Show neun Fragen beantworten. Unter den Spielern, die alle Fragen richtig gelöst haben, werden als Gewinn 10 x 50 Euro ausgelost. Eine Gewinnchance gibt es auch für die Teilnehmer, die eine falsche Antwort gegeben haben: Am Ende jeder Woche wird die oder der Erstplatzierte im Ranking mit 100 Euro belohnt. Über eine Kommentarfunktion können die Mitspieler Nachrichten direkt in die Show einfließen lassen. „Das Zuhause-Quiz mit Jörg Pilawa“ ist zunächst für zwei Wochen geplant.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.