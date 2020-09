„Marvel’s Avengers“: Square Enix veröffentlicht neues Game

Anzeige

In wenigen Tagen ist es soweit: Das neueste storybasiertes Action-Abenteuerspiel aus dem Hause Square Enix kommt in den Handel.

Square Enix bringt die „Avengers“ von der Kinoleinwand auf die Konsole und lässt die Zuschauer selbst in die Rollen ihrer Lieblingshelden schlüpfen: Ab kommenden Freitag, 4. September, ist „Marvel’s Avengers“ im Handel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

In dem storybasierten third-person Action-Abenteuerspiel stellen die Spieler in einer Einzelspieler-Kampagne die „Avengers“ neu zusammen und optimieren ihre Fähigkeiten, bis sie bereit sind, allein oder online zusammen mit bis zu vier Freunden in neuen Missionen rund um den Globus zu kämpfen. Die Superhelden wie Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor können dabei individuell angepasst und ihre Superkräfte eingesetzt werden, um die Welt auf Jahre hinaus vor eskalierenden Bedrohungen zu schützen.

Square Enix bietet „Marvel’s Avengers“ in drei Versionen an: Standard, Deluxe und Earth’s Mightiest Edition. Ab der Deluxe-Version enthält das Paket noch zahlreiche Extras, die weiter unten aufgeführt werden. Für den PC steht jedoch nur die Standard-Version zur Verfügung. Die Preise der Editionen variieren je nach genutzter Plattform. Besitzer der PlayStation 5 erhalten ohne weitere Kosten ein Upgrade auf die PS5-Version des Spiels. Spieler können zudem generationenübergreifend mit PlayStation 4 und PlayStation 5 spielen.

„Marvel’s Avengers“ Standard

Die Story wird sich über mehrere Jahre hinweg entfalten und das Spiel enthält keine zufallsbedingten Lootboxen oder Pay-to-Win.

PC: 56,89 Euro

PlayStation 4: 62,38 Euro

Xbox One: 67,89 Euro

„Marvel’s Avengers“ Deluxe

Die Deluxe Edition enthält das exklusive Obsidian-Outfit-Pack für die Avengers, Namensschilder und einen Gratismonat für Marvel Unlimited sowie 72 Stunden Early Access

PlayStation 4: 86,49 Euro

Xbox One: 87,29 Euro

„Marvel’s Avengers“ Earth’s Mightiest Edition

Enthält die „Marvel’s Avengers“ Deluxe Edition mit exklusiven SteelBook, einer 30 cm großen Figur von Captain America, einen Hulk-Wackelkopf und vielem mehr.

PlayStation 4: 223,09 Euro

Xbox One: 214,44 Euro