Statt Probemonat: Netflix bietet ausgewählte Inhalte kostenlos an

Appetit-Häppchen statt Probemonat: In einem speziellen Bereich der Netflix-Homepage kann nun die erste Folge der ersten Staffel ausgewählter Serien kostenlos angesehen werden.

Nachdem der Streamingriese den 30-tägigen Probemonat für Deutschland gestrichen hatte (Digitalfernsehen berichtete), musste eine neue Strategie her: Ab sofort können ausgewählte Netflix-Inhalte auch kostenlos unter netflix.com/de/watch-free angesehen werden.

Dieses Appetit-Häppchen-Angebot gilt jedoch nur für die jeweils erste Folge der ersten Serien-Staffel: Dazu gehören die Sci-Fi-Serie „Stranger Things“, die spanische Serie „Élite“ sowie die US-Dramaserie „When they see us“ und die Dreamworks-Animationsserie „Boss Baby – Wieder im Geschäft“. Insgesamt sind sieben Serien, einschließlich eines Doku-Formats „Unser Planet“ mit von der Partie. Außerdem bietet Netflix drei ganze Spielfilme kostenlos an: den Psychothriller „Bird Box“, das auf wahren Begebenheiten basierende Drama „Die zwei Päpste“ und „Murder Mystery“ mit Jennifer Aniston.

Netflix gibt an, dass sich das Angebot der kostenlosen Inhalte von Zeit zu Zeit ändern kann. Zum Online-Anschauen auf Computern oder Android-Geräten ist keine Registrierung notwendig. Zwar werden iOS-Browser laut Netflix nicht unterstützt, ein interner Test von Digitalfernsehen stellte allerdings fest, dass die kostenlosen Angebote auch über den Safari-Browser eines iPads angeschaut werden können.