Xbox All Access ab sofort auch in Deutschland

Das All Inclusive-Paket für alle Fans der Microsoft-Konsole, Xbox All Access, ist ab dem heutigen 2. November in Deutschland verfügbar. In Österreich und Schweiz startet das Angebot nächstes Jahr.

Worum handelt es sich?

Bei Xbox All Access entscheidest man sich zunächst für eine Series X- oder Series S-Konsole und erhält zudem einen Xbox Game Pass Ultimate*. Darin enthalten ist EA Play, Xbox Live Gold und der Zugang zu über 100 Spielen, die man auf Konsole und PC spielen kann. Kostenpunkt: 24,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Nach Ablauf der 24 Monate ist die Konsole dann abbezahlt.

Dank des sich noch in der Betatestphase befindlichen Cloud Gamings kann man auch auf Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets sowie im Browser über Edge, Chrome und Safari „zocken“. Zusätzlich sind Titel hauseigener Entwicklerstudios garantiert direkt am Veröffentlichungstag verfügbar, inklusive „Halo Infinite“ und „Forza Horizon 5“.

Die EA Play-Mitgliedschaft erhält man ohne zusätzliche Kosten. EA Play umfasst dabei Spiele wie FIFA 21, Titanfall 2 und Need for Speed Heat. Auch beliebte Franchises wie „Battlefield“, „Mass Effect“, „The Sims“ und „Star Wars“ gehören ebenfalls zu dem Angebot. Über den Account erhält man zudem Zugang zu speziellen Inhalten nur für Mitglieder.

Xbox All Access mit der Series S

Series S-Konsole

24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

Kosten: 24,99 Euro monatlich für 24 Monate^

Keine zusätzlichen Kosten

Xbox All Access mit der Series X

Series X-Konsole

ebenfalls 24 Monate Xbox Game Pass Ultimate

Kosten: 32,99 Euro monatlich für 24 Monate*

Keine zusätzlichen Kosten

Wie erhalte ich das Angebot?

Microsoft arbeitet mit ausgewählten deutschen Einzelhändlern zusammen, um die Konsole und den Game Pass Ultimate zur Verfügung zu stellen:

Cyberport: Xbox All Access ist ab dem 2. November in den Filialen und auf cyberport.de verfügbar.

Xbox All Access ist ab dem 2. November in den Filialen und auf cyberport.de verfügbar. Weitere Einzelhändler in Deutschland folgen schon bald.

Einzelhändler in Österreich und Schweiz folgen 2022.

Quelle: Microsoft

*Erfordert den Abschluss eines unentgeltlichen Kreditvertrages. Verkauf bzw. Finanzierung der Xbox Konsole und der Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft erfolgt durch den Einzelhändler bzw. den Finanzdienstleister.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.